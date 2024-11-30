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В Грузии началась забастовка из-за приостановки процесса интеграции в ЕС - РИА Новости, 30.11.2024
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02:45 30.11.2024 (обновлено: 23:20 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986591910.html
В Грузии началась забастовка из-за приостановки процесса интеграции в ЕС
В Грузии началась забастовка из-за приостановки процесса интеграции в ЕС - РИА Новости, 30.11.2024
В Грузии началась забастовка из-за приостановки процесса интеграции в ЕС
Грузинские бизнес-организации, университеты, дипломаты и госслужащие объявили забастовку в знак протеста против решения властей о приостановке процесса по... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:45
2024-11-30T23:20
в мире
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болгария
евросоюз
нато
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Грузинские бизнес-организации, университеты, дипломаты и госслужащие объявили забастовку в знак протеста против решения властей о приостановке процесса по переговорам в связи с интеграцией страны в ЕС, передает корреспондент РИА Новости. Забастовку объявили десятки частных университетов и школ, а также некоторые государственные вузы. Их администрации опубликовали открытые письма, в которых заявляют о несогласии с правительством, требуют возвращения страны на путь интеграции в Европу и временно прекращают учебный процесс. Свою работу приостановили турфирмы, бизнес-организации, некоторые рестораны и кафе. С заявлениями протеста выступили судьи и сотрудники Конституционного суда, сотрудники Национального центра по контролю заболеваний, а также сотни сотрудников Дома юстиции при минюсте Грузии. Их письма опубликованы в соцсетях. Совместное заявление о несогласии с решением властей подписали около пятидесяти сотрудников министерства обороны Грузии. Бастуют дипломаты, в частности, более 130 осудили решение руководства Грузии в связи с Евросоюзом. В отставку ушел посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили, который заявил, что покидает пост, выражая солидарность участникам митинга. Посол в Корее написал в соцсетях, что Грузии, по его мнению, как никогда необходимо ЕС и НАТО. Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
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в мире, грузия, европа, болгария, евросоюз, нато, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Европа, Болгария, Евросоюз, НАТО, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
В Грузии началась забастовка из-за приостановки процесса интеграции в ЕС

Из-за решения властей Грузии о ЕС организации, вузы и дипломаты объявили бойкот

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Грузинские бизнес-организации, университеты, дипломаты и госслужащие объявили забастовку в знак протеста против решения властей о приостановке процесса по переговорам в связи с интеграцией страны в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Забастовку объявили десятки частных университетов и школ, а также некоторые государственные вузы. Их администрации опубликовали открытые письма, в которых заявляют о несогласии с правительством, требуют возвращения страны на путь интеграции в Европу и временно прекращают учебный процесс. Свою работу приостановили турфирмы, бизнес-организации, некоторые рестораны и кафе. С заявлениями протеста выступили судьи и сотрудники Конституционного суда, сотрудники Национального центра по контролю заболеваний, а также сотни сотрудников Дома юстиции при минюсте Грузии. Их письма опубликованы в соцсетях. Совместное заявление о несогласии с решением властей подписали около пятидесяти сотрудников министерства обороны Грузии. Бастуют дипломаты, в частности, более 130 осудили решение руководства Грузии в связи с Евросоюзом. В отставку ушел посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили, который заявил, что покидает пост, выражая солидарность участникам митинга. Посол в Корее написал в соцсетях, что Грузии, по его мнению, как никогда необходимо ЕС и НАТО.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт
29 ноября, 11:02
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
 
В миреГрузияЕвропаБолгарияЕвросоюзНАТОИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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