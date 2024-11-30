В Финляндии прошла акция в поддержку открытия границы с Россией
В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией
© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход "Нуйямаа" на границе Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход "Нуйямаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
«
"Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организации "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября", — говорится в материале.
По мнению организаций, закрытие границы с Россией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в серьезную опасность. При этом они считают, что утверждения правительства об угрозах безопасности "криминализируют" беженцев и усиливают структурный расизм.
Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. Согласно нему, правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.
Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов, однако в дальнейшем об этом более не упоминалось. Власти республики объяснили это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут ее открытия, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом они не привели.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.