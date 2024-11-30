https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986586837.html

Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией

Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией - РИА Новости, 30.11.2024

Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией

Сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих начинаются в Финляндии в субботу недалеко от границы с Россией. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T00:35

2024-11-30T00:35

2024-11-30T00:35

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих начинаются в Финляндии в субботу недалеко от границы с Россией. Учения 24-й бригады Кайнуу будут проводиться в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. Полигоны находятся на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. В учениях примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих и 600 единиц транспортной и боевой военной техники. В тренировочных мероприятиях также будут задействованы транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500, сообщили ранее сухопутные войска. Основным направлением учений будет подготовка войск к наступлению и обороне, ведению боя на изнурение наступающего противника, боя в темное время суток, а также подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985814825.html

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россия, финляндия, москва, нато