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Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией
Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией - РИА Новости, 30.11.2024
Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией
Сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих начинаются в Финляндии в субботу недалеко от границы с Россией. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:35
2024-11-30T00:35
2024-11-30T00:35
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих начинаются в Финляндии в субботу недалеко от границы с Россией. Учения 24-й бригады Кайнуу будут проводиться в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. Полигоны находятся на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. В учениях примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих и 600 единиц транспортной и боевой военной техники. В тренировочных мероприятиях также будут задействованы транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500, сообщили ранее сухопутные войска. Основным направлением учений будет подготовка войск к наступлению и обороне, ведению боя на изнурение наступающего противника, боя в темное время суток, а также подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, финляндия, москва, нато
Россия, Финляндия, Москва, НАТО
Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией
В Финляндии вблизи границы РФ начинаются учения с участием 2,8 тысячи военных