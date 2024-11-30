https://ria.ru/20241130/film-1986895475.html

Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24"

Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24" - РИА Новости, 02.12.2024

Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24"

Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.12.2024

2024-11-30T00:15

2024-11-30T00:15

2024-12-02T17:28

общество

москва

луганск

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/78/1552557873_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_afc0a6f2668cd2dd67ae548dfdc5dcab.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" повествует о патриотах страны и патриотах своего дела, которые на совесть выполняют свою работу, свято следуют гражданскому долгу и всегда приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. В нем расскажут о столичных коммунальщиках, которые с 2022 года помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка. Фильм будет показан в эфире телеканала в субботу в 16.28, с повтором в воскресенье - в 00.28, 10.28 и 18.28.

https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html

москва

луганск

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, луганск, донецк