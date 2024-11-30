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Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24" - РИА Новости, 02.12.2024
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00:15 30.11.2024 (обновлено: 17:28 02.12.2024)
https://ria.ru/20241130/film-1986895475.html
Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24"
Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24" - РИА Новости, 02.12.2024
Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24"
Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.12.2024
2024-11-30T00:15
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общество
москва
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донецк
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" повествует о патриотах страны и патриотах своего дела, которые на совесть выполняют свою работу, свято следуют гражданскому долгу и всегда приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. В нем расскажут о столичных коммунальщиках, которые с 2022 года помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка. Фильм будет показан в эфире телеканала в субботу в 16.28, с повтором в воскресенье - в 00.28, 10.28 и 18.28.
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общество, москва, луганск, донецк
Общество, Москва, Луганск, Донецк
Новый фильм "Профессионалы" покажут в субботу на телеканале "Россия 24"

Фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут на телеканале "Россия 24"

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Россия 24"
Логотип телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип телеканала "Россия 24". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" повествует о патриотах страны и патриотах своего дела, которые на совесть выполняют свою работу, свято следуют гражданскому долгу и всегда приходят на помощь тем, кто в ней нуждается.
В нем расскажут о столичных коммунальщиках, которые с 2022 года помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка.
Фильм будет показан в эфире телеканала в субботу в 16.28, с повтором в воскресенье - в 00.28, 10.28 и 18.28.
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