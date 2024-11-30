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Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово - РИА Новости, 30.11.2024
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20:33 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/es-1986661012.html
Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово
Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово - РИА Новости, 30.11.2024
Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово
Евросоюз осудил взрыв на водоканале в городе Зубин-Потоке на севере самопровозглашенной республики Косово, назвав случившееся терактом, и пообещал помощь... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:33
2024-11-30T20:33
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз осудил взрыв на водоканале в городе Зубин-Потоке на севере самопровозглашенной республики Косово, назвав случившееся терактом, и пообещал помощь Приштине, соответствующее заявление сделала внешнеполитическая служба ЕС. Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале Ибар – Лепенац, который он назвал "терактом" и обвинил в произошедшем Сербию. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Президент Сербии Александр Вучич в субботу заявил, что Белград не имеет отношения к взрыву на водоканале. Глава МИД Сербии Марко Джурич назвал обвинения Курти бездоказательными и потенциально указывающими на возможность диверсии со стороны Приштины. Он призвал международные органы провести основательное и прозрачное расследование случившегося. "Евросоюз решительно осуждает совершенный в пятницу теракт против канала Лепенац - Ибар в городе Зубин-Потоке на севере Косово… ЕС предложил помощь косовским властям и продолжает координировать следующие шаги с партнерами", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В свою очередь, командование контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявило, что охраняет место подрыва водоканала.
https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html
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в мире, косово, сербия, приштина, альбин курти, александр вучич, марко джурич, евросоюз, нато
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Марко Джурич, Евросоюз, НАТО
Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово

ЕС осудил взрыв на водоканале в Косово и пообещал помощь Приштине

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз осудил взрыв на водоканале в городе Зубин-Потоке на севере самопровозглашенной республики Косово, назвав случившееся терактом, и пообещал помощь Приштине, соответствующее заявление сделала внешнеполитическая служба ЕС.
Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале Ибар – Лепенац, который он назвал "терактом" и обвинил в произошедшем Сербию. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Президент Сербии Александр Вучич в субботу заявил, что Белград не имеет отношения к взрыву на водоканале. Глава МИД Сербии Марко Джурич назвал обвинения Курти бездоказательными и потенциально указывающими на возможность диверсии со стороны Приштины. Он призвал международные органы провести основательное и прозрачное расследование случившегося.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово
Вчера, 11:35
"Евросоюз решительно осуждает совершенный в пятницу теракт против канала Лепенац - Ибар в городе Зубин-Потоке на севере КосовоЕС предложил помощь косовским властям и продолжает координировать следующие шаги с партнерами", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В свою очередь, командование контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявило, что охраняет место подрыва водоканала.
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20 октября, 15:00
 
В миреКосовоСербияПриштинаАльбин КуртиАлександр ВучичМарко ДжуричЕвросоюзНАТО
 
 
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