https://ria.ru/20241130/efimov-1986543505.html

Предприниматели смогут построить общественно-деловые комплексы в Коммунарке

Предприниматели смогут построить общественно-деловые комплексы в Коммунарке - РИА Новости, 30.11.2024

Предприниматели смогут построить общественно-деловые комплексы в Коммунарке

Москва выделит земельные участки, где появится общественно-деловая недвижимость в Новомосковском административном округе, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:09

2024-11-30T12:09

2024-11-30T12:09

москва

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва выделит земельные участки, где появится общественно-деловая недвижимость в Новомосковском административном округе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Девелоперы смогут принять участие в создании центра деловой активности, который формируется в Коммунарке. Город выставил на торги право на заключение шести соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов. Они позволят победителям аукционов арендовать почти 4,1 гектара земли для строительства общественно-деловых центров общей площадью свыше 490 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что заявки по шести лотам принимают до 2 декабря, 13, 21, 27 и 31 января, а также 6 февраля. Все зависит от конкретного лота. Благодаря соглашениям девелоперы на пять лет арендуют землю по ставке один рубль в год.В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что площадь самого большого комплекса в Коммунарке составит 157,9 тысячи квадратных метров. Для его возведения выделят 0,92 гектара. Помимо этого, Москва предоставили два участка площадью 0,65 гектара. Тут построят 53,9 тысячи и 69,9 тысячи квадратных метров недвижимости.

москва

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы