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Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тыс объектов в Донецке - РИА Новости, 02.12.2024
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00:18 30.11.2024 (обновлено: 15:58 02.12.2024)
https://ria.ru/20241130/donetsk-1986896325.html
Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тыс объектов в Донецке
Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тыс объектов в Донецке - РИА Новости, 02.12.2024
Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тыс объектов в Донецке
Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тысячи объектов в Донецке и оказали помощь в подготовке почти 2 тысяч объектов в Луганске, следует из анонса, который РИА Новости, 02.12.2024
2024-11-30T00:18
2024-12-02T15:58
донецк
луганск
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тысячи объектов в Донецке и оказали помощь в подготовке почти 2 тысяч объектов в Луганске, следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24". Отмечается, что с 2022 года столичные коммунальщики помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка. "За неполные три года в городах-побратимах отремонтировано или заменено 1006,5 километра инженерных сетей, ремонтные работы проведены в 1876 многоквартирных домах и 223 социальных объектах, в 197 нежилых зданиях, выполнено благоустройство 9 знаковых объектов, отремонтировано почти 2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. К зиме подготовлено 3073 объектов в Донецке и оказана необходимая помощь в подготовке 1987 объектов в Луганске", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Донецке и Луганске круглый год работают 34 аварийные бригады. В зимний период их число увеличивается для помощи местным коммунальщикам в прохождении отопительного периода. "В Донецке с 2022 года специалисты устранили последствия обстрелов по почти 1,4 тысячи адресов, в том числе на 1133 адресах выполнена замена более 21 тысячи окон, по 266 (адресам - ред.) - восстановлена кровля. С 2022 года жителям Донецка развезено 2,4 миллиона кубических метров воды", - дополняется в сообщении. Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в эфире телеканала "Россия 24". Фильм будет показан в эфире телеканала в субботу в 16.28, с повтором в воскресенье - в 00.28, 10.28 и 18.28.
https://ria.ru/20241129/sobyanin-1986893850.html
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донецк, луганск
Донецк, Луганск
Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тыс объектов в Донецке

Московские специалисты подготовили к зиме 3 тысячи объектов в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные специалисты подготовили к зиме 3 тысячи объектов в Донецке и оказали помощь в подготовке почти 2 тысяч объектов в Луганске, следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24".
Отмечается, что с 2022 года столичные коммунальщики помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка.
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"За неполные три года в городах-побратимах отремонтировано или заменено 1006,5 километра инженерных сетей, ремонтные работы проведены в 1876 многоквартирных домах и 223 социальных объектах, в 197 нежилых зданиях, выполнено благоустройство 9 знаковых объектов, отремонтировано почти 2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. К зиме подготовлено 3073 объектов в Донецке и оказана необходимая помощь в подготовке 1987 объектов в Луганске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Донецке и Луганске круглый год работают 34 аварийные бригады. В зимний период их число увеличивается для помощи местным коммунальщикам в прохождении отопительного периода.
"В Донецке с 2022 года специалисты устранили последствия обстрелов по почти 1,4 тысячи адресов, в том числе на 1133 адресах выполнена замена более 21 тысячи окон, по 266 (адресам - ред.) - восстановлена кровля. С 2022 года жителям Донецка развезено 2,4 миллиона кубических метров воды", - дополняется в сообщении.
Новый фильм Саиды Медведевой "Профессионалы" покажут в эфире телеканала "Россия 24". Фильм будет показан в эфире телеканала в субботу в 16.28, с повтором в воскресенье - в 00.28, 10.28 и 18.28.
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