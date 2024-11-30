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На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян - РИА Новости, 30.11.2024
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10:42 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/bali-1986610575.html
На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян
На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян - РИА Новости, 30.11.2024
На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян
Предварительные итоги региональных выборов в Индонезии показали, что губернатором Бали вновь станет Вайан Костер, на своем прошлом сроке обещавший отменить визы РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:42
2024-11-30T10:42
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ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительные итоги региональных выборов в Индонезии показали, что губернатором Бали вновь станет Вайан Костер, на своем прошлом сроке обещавший отменить визы по прибытии для граждан России и Украины. Голосование, которое состоялось 27 ноября, показало, что Костер получил большинство голосов - 61%, или более 1,2 миллиона голосов. Выступая после объявления предварительных итогов голосования, Костер пообещал работать на благо Бали во время своего нового срока на посту. "Конечно, все, что есть в их программе, направлено на благо людей", - заявил политик. Во время своего последнего срока на посту губернатора он выдвинул несколько спорных политических идей, включая введение туристических квот и ограничение количества туристов, которым разрешен въезд в провинцию каждый год. Хотя эта политика не вступила в силу во время его первого срока, Костер успешно ввел балийский туристический сбор в размере 10 долларов. В апреле прошлого года Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Однако министерство туризма Индонезии выступило против инициативы, призвав принять во внимание геополитический вес вопроса.
https://ria.ru/20240815/indoneziya-1966301662.html
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бали, индонезия, россия, в мире
Бали, Индонезия, Россия, В мире
На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян

Губернатором Бали вновь станет Вайан Костер обещавший усложнить въезд россиян

CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped) Бали
Бали - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped)
Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительные итоги региональных выборов в Индонезии показали, что губернатором Бали вновь станет Вайан Костер, на своем прошлом сроке обещавший отменить визы по прибытии для граждан России и Украины.
Голосование, которое состоялось 27 ноября, показало, что Костер получил большинство голосов - 61%, или более 1,2 миллиона голосов.
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Выступая после объявления предварительных итогов голосования, Костер пообещал работать на благо Бали во время своего нового срока на посту.
"Конечно, все, что есть в их программе, направлено на благо людей", - заявил политик.
Во время своего последнего срока на посту губернатора он выдвинул несколько спорных политических идей, включая введение туристических квот и ограничение количества туристов, которым разрешен въезд в провинцию каждый год. Хотя эта политика не вступила в силу во время его первого срока, Костер успешно ввел балийский туристический сбор в размере 10 долларов.
В апреле прошлого года Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Однако министерство туризма Индонезии выступило против инициативы, призвав принять во внимание геополитический вес вопроса.
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