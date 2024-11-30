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Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2024
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Надежные люди
 
18:49 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/agrarii-1986650913.html
Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО
Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2024
Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО
Аграрии Дагестана в День работника сельского хозяйства отправили в зону специальной военной операции около 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:49
2024-11-30T18:49
надежные люди
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в День работника сельского хозяйства отправили в зону специальной военной операции около 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Около 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана… В составе груза – мясо, вода, овощи, фрукты, крупы, сладости и многое другое", – говорится в сообщении. Грузовые машины МЧС выехали в зону СВО с центральной площади Махачкалы, где в субботу развернули сельскохозяйственную выставку-ярмарку. Также в этот день семьям погибших участников СВО от аграриев республики передали 250 продовольственных наборов. Доставку помощи обеспечили сотрудники комитета по лесному хозяйству региона.
https://ria.ru/20241124/svo-1985452344.html
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО

Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации около 35 тонн гумпомощи

© Фото : Правительство ДагестанаОколо 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана
Около 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Правительство Дагестана
Около 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в День работника сельского хозяйства отправили в зону специальной военной операции около 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Около 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана… В составе груза – мясо, вода, овощи, фрукты, крупы, сладости и многое другое", – говорится в сообщении.
Грузовые машины МЧС выехали в зону СВО с центральной площади Махачкалы, где в субботу развернули сельскохозяйственную выставку-ярмарку.
Также в этот день семьям погибших участников СВО от аграриев республики передали 250 продовольственных наборов. Доставку помощи обеспечили сотрудники комитета по лесному хозяйству региона.
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Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
24 ноября, 16:51
 
Надежные людиМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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