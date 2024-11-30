https://ria.ru/20241130/agrarii-1986650913.html

Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО

Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2024

Около 35 тонн гумпомощи отправили из Дагестана в зону СВО

Аграрии Дагестана в День работника сельского хозяйства отправили в зону специальной военной операции около 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:49

2024-11-30T18:49

2024-11-30T18:49

надежные люди

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в День работника сельского хозяйства отправили в зону специальной военной операции около 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Около 35 тонн гумпомощи отправлено в зону СВО от аграриев Дагестана… В составе груза – мясо, вода, овощи, фрукты, крупы, сладости и многое другое", – говорится в сообщении. Грузовые машины МЧС выехали в зону СВО с центральной площади Махачкалы, где в субботу развернули сельскохозяйственную выставку-ярмарку. Также в этот день семьям погибших участников СВО от аграриев республики передали 250 продовольственных наборов. Доставку помощи обеспечили сотрудники комитета по лесному хозяйству региона.

https://ria.ru/20241124/svo-1985452344.html

махачкала

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)