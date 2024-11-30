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Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг" - РИА Новости, 30.11.2024
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11:28 30.11.2024 (обновлено: 11:53 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/aeroflot-1986614109.html
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг" - РИА Новости, 30.11.2024
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"
Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в "мокрый лизинг", сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:28
2024-11-30T11:53
экономика
россия
москва
дальний восток
аэрофлот
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в "мокрый лизинг", сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика.Как уточняется, "мокрый лизинг" заключается в аренде только самолетов и экипажей. Все прочие расходы, связанные с обеспечением топливом, техническим обслуживанием и страхованием берет на себя арендодатель."Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в "мокрый лизинг". Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY", — говорится в сообщении.Согласно опубликованной информации, количество Airbus A330 в парке компании достигнет 15. Арендуемые лайнеры предполагается использовать для полетов внутри России. На начальном этапе полеты на самолетах iFly под кодом SU будут дополнять существующую программу перевозок из Москвы на Дальний Восток в период высокого спроса.В Аэрофлоте отметили, что в дальнейшем лайнеры iFly задействуют для выполнения ругулярных рейсов авиакомпании из Москвы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.В четверг пресс-сдужба перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" дал старт продажам билетов на новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск. Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю, говорилось в сообщении.
https://ria.ru/20241126/aeroflot-1985781839.html
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экономика, россия, москва, дальний восток, аэрофлот
Экономика, Россия, Москва, Дальний Восток, Аэрофлот
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"

Аэрофлот первым из авиакомпаний в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в "мокрый лизинг", сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика.
Как уточняется, "мокрый лизинг" заключается в аренде только самолетов и экипажей. Все прочие расходы, связанные с обеспечением топливом, техническим обслуживанием и страхованием берет на себя арендодатель.
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"Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в "мокрый лизинг". Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованной информации, количество Airbus A330 в парке компании достигнет 15. Арендуемые лайнеры предполагается использовать для полетов внутри России. На начальном этапе полеты на самолетах iFly под кодом SU будут дополнять существующую программу перевозок из Москвы на Дальний Восток в период высокого спроса.
В Аэрофлоте отметили, что в дальнейшем лайнеры iFly задействуют для выполнения ругулярных рейсов авиакомпании из Москвы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.
В четверг пресс-сдужба перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" дал старт продажам билетов на новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск. Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю, говорилось в сообщении.
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