Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу
Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на службу
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу, сообщается в четверг на сайте Верховной рады Украины.
На сайте украинского парламента под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в четверг появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России
20 ноября, 23:26
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее сообщала, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. По ее словам, речь идет лишь о разовом разрешении, это шанс для тех, кто самовольно оставил часть, вернуться в нее.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации
6 ноября, 11:15