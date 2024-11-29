https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986350333.html

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу - РИА Новости, 29.11.2024

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу, сообщается в четверг на сайте Верховной рады Украины. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:04

2024-11-29T02:04

2024-11-29T05:51

украина

владимир зеленский

ирина геращенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу, сообщается в четверг на сайте Верховной рады Украины. На сайте украинского парламента под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в четверг появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее сообщала, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. По ее словам, речь идет лишь о разовом разрешении, это шанс для тех, кто самовольно оставил часть, вернуться в нее. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984919768.html

https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html

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украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины