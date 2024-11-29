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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 29.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:11
2024-11-29T00:11
2024-11-29T00:11
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы