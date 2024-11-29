https://ria.ru/20241129/t-obrazovanie-1986464906.html

Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей

Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей - РИА Новости, 29.11.2024

Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей

Т-Образование подвело итоги второго Всероссийского ежегодного конкурса "Вклад в поколение", задача которого поддерживать педагогов в области физики, математики... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:12

2024-11-29T15:12

2024-11-29T15:12

общество

россия

учителя

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_42d275a6d73134cd53c51c2198702594.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Т-Образование подвело итоги второго Всероссийского ежегодного конкурса "Вклад в поколение", задача которого поддерживать педагогов в области физики, математики и информатики; в этом году участниками мероприятия стали четыре тысячи человек, сообщает Т-Банк. В итоге 164 учителя из 75 городов России стали победителями и получат гранты на 150 тысяч рублей каждый. В состав экспертного жюри вошли известные преподаватели технических дисциплин школ и вузов России. Конкурс "Вклад в поколение" поддерживает учителей технических дисциплин, работающих в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Процесс отбора состоял из заполнения анкеты, решения предметных задач, интервью и съемки урока в школе. Такой подход позволяет всесторонне оценить профессионализм педагога, его вклад в работу и преданность своему делу. По итогам конкурса победители получают не только грантовую, но и системную методическую поддержку. Им будет предоставлен доступ к курсам и дополнительным материалам, которые учителя смогут использовать в работе. Также для лауреатов предусмотрено участие в закрытом сообществе, где они смогут обмениваться опытом с коллегами. Учителя и их ученики посетят полезные онлайн- и офлай-мероприятия. Такой подход поможет школьникам получить дополнительные знания о работе в сфере информационных технологий для дальнейшей профориентации, а учителя увидят, в каких профессиях смогут реализовать себя школьники после окончания обучения. Ученики победителей в рамках проектной деятельности также смогут работать над прикладными проектами. "Мы прекрасно понимаем, что для масштабирования профессионального сообщества в сфере информационных технологий необходимо работать на всех этапах становления таких специалистов. Грантовый конкурс для учителей играет немаловажную роль в этом процессе, поскольку здесь, как и в других проектах, мы выступаем связующим звеном между академическим образованием и бизнесом, помогаем учителям взращивать высококлассных специалистов для современного рынка", – отметила руководитель Т-Банк Образования Варвара Смирнова, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241129/sreda-1986399726.html

https://ria.ru/20241127/t-bank-1986023006.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, учителя, т-банк (ао «тинькофф банк»)