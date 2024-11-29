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Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей - РИА Новости, 29.11.2024
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15:12 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/t-obrazovanie-1986464906.html
Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей
Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей - РИА Новости, 29.11.2024
Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей
Т-Образование подвело итоги второго Всероссийского ежегодного конкурса "Вклад в поколение", задача которого поддерживать педагогов в области физики, математики... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:12
2024-11-29T15:12
общество
россия
учителя
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Т-Образование подвело итоги второго Всероссийского ежегодного конкурса "Вклад в поколение", задача которого поддерживать педагогов в области физики, математики и информатики; в этом году участниками мероприятия стали четыре тысячи человек, сообщает Т-Банк. В итоге 164 учителя из 75 городов России стали победителями и получат гранты на 150 тысяч рублей каждый. В состав экспертного жюри вошли известные преподаватели технических дисциплин школ и вузов России. Конкурс "Вклад в поколение" поддерживает учителей технических дисциплин, работающих в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Процесс отбора состоял из заполнения анкеты, решения предметных задач, интервью и съемки урока в школе. Такой подход позволяет всесторонне оценить профессионализм педагога, его вклад в работу и преданность своему делу. По итогам конкурса победители получают не только грантовую, но и системную методическую поддержку. Им будет предоставлен доступ к курсам и дополнительным материалам, которые учителя смогут использовать в работе. Также для лауреатов предусмотрено участие в закрытом сообществе, где они смогут обмениваться опытом с коллегами. Учителя и их ученики посетят полезные онлайн- и офлай-мероприятия. Такой подход поможет школьникам получить дополнительные знания о работе в сфере информационных технологий для дальнейшей профориентации, а учителя увидят, в каких профессиях смогут реализовать себя школьники после окончания обучения. Ученики победителей в рамках проектной деятельности также смогут работать над прикладными проектами. "Мы прекрасно понимаем, что для масштабирования профессионального сообщества в сфере информационных технологий необходимо работать на всех этапах становления таких специалистов. Грантовый конкурс для учителей играет немаловажную роль в этом процессе, поскольку здесь, как и в других проектах, мы выступаем связующим звеном между академическим образованием и бизнесом, помогаем учителям взращивать высококлассных специалистов для современного рынка", – отметила руководитель Т-Банк Образования Варвара Смирнова, ее слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241129/sreda-1986399726.html
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353
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общество, россия, учителя, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Общество, Россия, учителя, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Образование подвело итоги Всероссийского грантового конкурса для учителей

Четыре тысячи человек поучаствовали в конкурсе для учителей "Вклад в поколение"

© iStock.com / skynesherУчительница работает за ноутбуком в школе
Учительница работает за ноутбуком в школе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© iStock.com / skynesher
Учительница работает за ноутбуком в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Т-Образование подвело итоги второго Всероссийского ежегодного конкурса "Вклад в поколение", задача которого поддерживать педагогов в области физики, математики и информатики; в этом году участниками мероприятия стали четыре тысячи человек, сообщает Т-Банк.
В итоге 164 учителя из 75 городов России стали победителями и получат гранты на 150 тысяч рублей каждый. В состав экспертного жюри вошли известные преподаватели технических дисциплин школ и вузов России.
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Конкурс "Вклад в поколение" поддерживает учителей технических дисциплин, работающих в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Процесс отбора состоял из заполнения анкеты, решения предметных задач, интервью и съемки урока в школе. Такой подход позволяет всесторонне оценить профессионализм педагога, его вклад в работу и преданность своему делу.
По итогам конкурса победители получают не только грантовую, но и системную методическую поддержку. Им будет предоставлен доступ к курсам и дополнительным материалам, которые учителя смогут использовать в работе. Также для лауреатов предусмотрено участие в закрытом сообществе, где они смогут обмениваться опытом с коллегами. Учителя и их ученики посетят полезные онлайн- и офлай-мероприятия. Такой подход поможет школьникам получить дополнительные знания о работе в сфере информационных технологий для дальнейшей профориентации, а учителя увидят, в каких профессиях смогут реализовать себя школьники после окончания обучения. Ученики победителей в рамках проектной деятельности также смогут работать над прикладными проектами.
"Мы прекрасно понимаем, что для масштабирования профессионального сообщества в сфере информационных технологий необходимо работать на всех этапах становления таких специалистов. Грантовый конкурс для учителей играет немаловажную роль в этом процессе, поскольку здесь, как и в других проектах, мы выступаем связующим звеном между академическим образованием и бизнесом, помогаем учителям взращивать высококлассных специалистов для современного рынка", – отметила руководитель Т-Банк Образования Варвара Смирнова, ее слова приводятся в сообщении.
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