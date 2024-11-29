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США направили в Южно-Китайское море ударную группу - РИА Новости, 29.11.2024
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15:03 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ssha-1986462122.html
США направили в Южно-Китайское море ударную группу
США направили в Южно-Китайское море ударную группу - РИА Новости, 29.11.2024
США направили в Южно-Китайское море ударную группу
США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, сообщает информационная служба Военно-морского института США. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:03
2024-11-29T15:03
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
южно-китайское море
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, сообщает информационная служба Военно-морского института США. "В настоящее время авианосец USS Abraham Lincoln находится в Южно-Китайском море, встретившись со своими кораблями сопровождения в Сингапурском проливе... Все три эсминца (принадлежащие к ударной группе - ред.) завершили свои визиты в порты (Таиланда и Сингапура - ред.)", - говорится в публикации. Отмечается, что авианосец USS Abraham Lincoln до выдвижения стоял в порту Порт-Кланг в Малайзии. Ранее, 26 ноября, Седьмой флот ВМС США заявил, что патрульный противолодочный самолёт ведомства модели Boeing P-8A Poseidon пересек в "международном воздушном пространстве" Тайваньский пролив, отделяющий остров Тайвань от материкового Китая. Официальный представитель ВВС Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Цао Цзюнь выступил с критикой произошедшего. Ранее Poseidon выполнял аналогичный маневр в сентябре и апреле. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html
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китай
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, южно-китайское море
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Южно-Китайское море
США направили в Южно-Китайское море ударную группу

ВМС США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, сообщает информационная служба Военно-морского института США.
"В настоящее время авианосец USS Abraham Lincoln находится в Южно-Китайском море, встретившись со своими кораблями сопровождения в Сингапурском проливе... Все три эсминца (принадлежащие к ударной группе - ред.) завершили свои визиты в порты (Таиланда и Сингапура - ред.)", - говорится в публикации.
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Отмечается, что авианосец USS Abraham Lincoln до выдвижения стоял в порту Порт-Кланг в Малайзии.
Ранее, 26 ноября, Седьмой флот ВМС США заявил, что патрульный противолодочный самолёт ведомства модели Boeing P-8A Poseidon пересек в "международном воздушном пространстве" Тайваньский пролив, отделяющий остров Тайвань от материкового Китая. Официальный представитель ВВС Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Цао Цзюнь выступил с критикой произошедшего. Ранее Poseidon выполнял аналогичный маневр в сентябре и апреле.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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