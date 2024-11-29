https://ria.ru/20241129/ssha-1986462122.html

США направили в Южно-Китайское море ударную группу

США направили в Южно-Китайское море ударную группу - РИА Новости, 29.11.2024

США направили в Южно-Китайское море ударную группу

США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, сообщает информационная служба Военно-морского института США. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:03

2024-11-29T15:03

2024-11-29T15:03

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

южно-китайское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfde06ffd13d98d56dc79b209299055.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США направили в Южно-Китайское море ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, сообщает информационная служба Военно-морского института США. "В настоящее время авианосец USS Abraham Lincoln находится в Южно-Китайском море, встретившись со своими кораблями сопровождения в Сингапурском проливе... Все три эсминца (принадлежащие к ударной группе - ред.) завершили свои визиты в порты (Таиланда и Сингапура - ред.)", - говорится в публикации. Отмечается, что авианосец USS Abraham Lincoln до выдвижения стоял в порту Порт-Кланг в Малайзии. Ранее, 26 ноября, Седьмой флот ВМС США заявил, что патрульный противолодочный самолёт ведомства модели Boeing P-8A Poseidon пересек в "международном воздушном пространстве" Тайваньский пролив, отделяющий остров Тайвань от материкового Китая. Официальный представитель ВВС Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Цао Цзюнь выступил с критикой произошедшего. Ранее Poseidon выполнял аналогичный маневр в сентябре и апреле. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html

https://ria.ru/20241109/kreysera-1982699797.html

китай

сша

тайвань

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, южно-китайское море