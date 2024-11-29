https://ria.ru/20241129/sokolov-1986530138.html

Кировский губернатор рассказал Путину о промышленном росте

Кировский губернатор рассказал Путину о промышленном росте - РИА Новости, 29.11.2024

Кировский губернатор рассказал Путину о промышленном росте

Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о промышленном росте в регионе, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:28

2024-11-29T17:28

2024-11-29T17:28

кировская область

кировская область

россия

александр соколов

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о промышленном росте в регионе, сообщает пресс-служба правительства области. "Губернатор Кировской области доложил главе государства, что рост экономики региона по итогам 2023 года составил 4%, это выше, чем в среднем по стране. Соколов также отметил, что с начала 2024 года промышленное производство в Кировской области выросло почти на 16%", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что хороший рост фиксируется не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в химической отрасли, деревообработке, а также молочном производстве. Губернатор отметил, что развитие экономики обеспечило рост собственных доходов регионального бюджета почти на четверть. Это позволяет выполнять все социальные обязательства. "Уверенное развитие предприятий дает возможность нам увеличивать заработную плату. По прошлому году – 18 процентов, в этом году идем теми же темпами. Поэтому люди, которые работают, получают нормальную заработную плату", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона также рассказал президенту о стратегии социально-экономического развития Кировской области. Перед регионом стоят задачи по увеличению ВРП, объемов промышленного и сельхозпроизводства.

https://ria.ru/20241128/gubernator-1986277857.html

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кировская область, россия, александр соколов, владимир путин