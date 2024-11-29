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Московские газовики участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка
Московские газовики участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка - РИА Новости, 02.12.2024
Московские газовики участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка
Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-11-29T07:41
2024-11-29T07:41
2024-12-02T15:47
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Газовому хозяйству Москвы - 159 лет. Газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В честь дня рождения - несколько фактов: Сегодня система газоснабжения столицы включает больше 9 тысяч км труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 км газопроводов. Сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов ещё один - "Никольский". Также, по его словам, заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров, а в "Мосгазе" наладили производство оборудования, обеспечив независимость от импорта.
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москва, донецк, сергей собянин, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Донецк, Сергей Собянин, Мосгаз
Московские газовики участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка
Собянин: в восстановлении инфраструктуры Донецка участвуют Московские газовики