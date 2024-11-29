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На Урале загорелся психоневрологический госпиталь
На Урале загорелся психоневрологический госпиталь - РИА Новости, 29.11.2024
На Урале загорелся психоневрологический госпиталь
Три палаты загорелись в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале в Первоуральске, пожар ликвидирован на 50 квадратных метрах, сообщили... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:38
2024-11-29T19:38
2024-11-29T20:37
происшествия
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Три палаты загорелись в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале в Первоуральске, пожар ликвидирован на 50 квадратных метрах, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Вечером 29 ноября в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: город Первоуральск, улица Старателей, психоневрологический госпиталь "Снежинка". На площади 50 квадратных метров горели три палаты. В 18.45 мск огнеборцы локализовали возгорание. В 19.12 мск пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных самостоятельно из здания вышли 27 человек, они переведены в соседний корпус. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20241127/khostel-1986061493.html
первоуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале загорелся психоневрологический госпиталь
В психоневрологическом госпитале в Первоуральске загорелись три палаты