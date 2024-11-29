https://ria.ru/20241129/pozhar-1986562825.html

На Урале загорелся психоневрологический госпиталь

На Урале загорелся психоневрологический госпиталь - РИА Новости, 29.11.2024

На Урале загорелся психоневрологический госпиталь

Три палаты загорелись в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале в Первоуральске, пожар ликвидирован на 50 квадратных метрах, сообщили... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:38

2024-11-29T19:38

2024-11-29T20:37

происшествия

первоуральск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Три палаты загорелись в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале в Первоуральске, пожар ликвидирован на 50 квадратных метрах, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Вечером 29 ноября в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: город Первоуральск, улица Старателей, психоневрологический госпиталь "Снежинка". На площади 50 квадратных метров горели три палаты. В 18.45 мск огнеборцы локализовали возгорание. В 19.12 мск пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных самостоятельно из здания вышли 27 человек, они переведены в соседний корпус. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20241127/khostel-1986061493.html

первоуральск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)