https://ria.ru/20241129/pozhar-1986354829.html

В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте

В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 29.11.2024

В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте

Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:52

2024-11-29T04:52

2024-11-29T05:51

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", — написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что всего задействовано 109 человек и 38 единиц техники.

https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html

ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь , происшествия