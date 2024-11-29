https://ria.ru/20241129/pozhar-1986354829.html
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:52
2024-11-29T04:52
2024-11-29T05:51
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", — написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что всего задействовано 109 человек и 38 единиц техники.
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_152101322c0d7e735c4f847c1110e0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
В Каменском районе Ростовской области тушат крупный пожар на промобъекте