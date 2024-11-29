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В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 29.11.2024
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04:52 29.11.2024 (обновлено: 05:51 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/pozhar-1986354829.html
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:52
2024-11-29T05:51
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", — написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что всего задействовано 109 человек и 38 единиц техники.
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ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте

В Каменском районе Ростовской области тушат крупный пожар на промобъекте

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на промышленном объекте тушат в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", — написал он в своем Telegram-канале.
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Слюсарь добавил, что всего задействовано 109 человек и 38 единиц техники.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
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