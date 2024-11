https://ria.ru/20241129/pobediteli-1986516332.html

Объявлены победители AdIndex Awards 2024

28 ноября в VK Gipsy прошла десятая юбилейная церемония награждения лучших digital-компаний России.

МОСКВА, 29 ноя - пресс-служба AdIndex. 28 ноября в VK Gipsy прошла десятая юбилейная церемония награждения лучших digital-компаний России. В рамках премии AdIndex Awards были представлены лидеры индустриального рейтинга Digital Index. Его соавторами стали 1250 маркетологов из 550 российских компаний. В этом году индустрия маркетинга и рекламы узнала не только кто стал лучшим среди брендов и агентств, но и кто собрал лучшие digital-команды на рынке. Награды были вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index, а также компаниям, заслужившим признание профсообщества. Сделала свой традиционный выбор и редакция AdIndex, наградив компании и бренды за вклад в развитие рынка. Главную награду — Гран-при — получило агентство Realweb, набравшее максимальное количество наград в церемонии. Победители номинации "Медиаподдержка и PR" 1. SMM / PR / SERM. Интегральный рейтинг — AMDG / RQ 2. Инфлюенс-маркетинг. Интегральный рейтинг — Didenok Team 3. Закупки медиарекламы в интернете. Интегральный рейтинг — Media Instinct 4. Закупки медиарекламы в интернете. Рейтинг качества — Mediaguru, Sa Media 5. Таргетированная реклама в соцсетях. Интегральный рейтинг — icontext 6. Таргетированная реклама в соцсетях. Рейтинг качества — Ingate Group 7. Продвижение в Telegram Ads. Интегральный рейтинг — DOT 8. E-commerce. Рейтинг качества — icontext 9. Автобренды. Интегральный рейтинг — i.com 10. Финансы. Интегральный рейтинг — Realweb 11. Недвижимость. Рейтинг качества — Digital Twiga 12. Недвижимость. Интегральный рейтинг — Sa Media 13. Фармбренды. Рейтинг качества — i.com Победители номинации Performance Marketing 1. Контекстная реклама / SEA. Интегральный рейтинг — "Проконтекст" 2. Контекстная реклама / SEA. Рейтинг качества — Adclients 3. Поисковая оптимизация / SEO. Интегральный рейтинг — DOT 4. Поисковая оптимизация / SEO. Рейтинг качества — Mgcom 5. Лидогенерация / CPA. Интегральный рейтинг — Rocket10 6. Продвижение приложений / CPI. Интегральный рейтинг — Go Mobile 7. Продвижение приложений / CPI. Рейтинг качества — Zen Mobile 8. Retail Media. Интегральный рейтинг — icontext 9. Автобренды. Интегральный рейтинг — "Проконтекст" 10. E-сommerce. Рейтинг качества — Medianation 11. E-сommerce. Интегральный рейтинг — "Проконтекст" Победители специальной номинации "Новые медиа" 1. Специальная премия tutu.ru 2024. Главный драйвер digital TV — "Экран" 2. Специальная премия Государственного исторического музея 2024. Лучшая интеграция ИИ-технологий в культуру — Looky 3. Специальная премия. Инновации в digital-OOH — Мостуризм совместно с Va media 4. Специальная премия МТС ADS 2024. Стратегия в Telegram ADS — "Яндекс Маркет" Победители номинации "Креатив и продакшен" 1. Креатив и стратегия. Интегральный рейтинг — Nectarin 2. Спецпроекты и нестандартные активации. Интегральный рейтинг — DOT 3. Web Production. Интегральный рейтинг — "Далее" 4. Mobile Production. Интегральный рейтинг — Touch Instinct 5. Фармбренды. Интегральный рейтинг — "Далее" 6. Недвижимость. Интегральный рейтинг — Realweb 7. Полный цикл digital-услуг. Рейтинг качества — Deltaclick X D Innovate Group Победители специальной номинации Adtech 1. DMP. № 1 по качеству сервиса — Scanners 2. Рекламные видеосети. № 1 по качеству сервиса — Otclick 3. Открытие года — Solta 4. Технологическое агентство года — Magnetto.pro 5. Лучший технологический стек в мобайл — Toptraffic 6. Прорыв года — Xapads Media 7. Платформа года — МТС ADS 8. Digital 360 — "Сбермаркетинг" Победители Talent Power Index 1. Креатив и стратегия — Realweb 2. Спецпроекты и нестандартные активации — Jami lup 3. Web production — "Далее" 4. Инфлюенс-маркетинг — Didenok Team 5. Продвижение в Telegram ADS — Sa Media 6. Контекстная реклама / SEA — "Проконтекст" 7. Агентский зачет — Realweb 8. Индивидуальный зачет — Андрей Мазур Победители редакционной премии 1. Выбор редакции. Компания года — Х5 2. Выбор редакции. Событие года — объединение RUSS&WB 3. Выбор редакции. Кампания года — Т2 4. Выбор редакции. Бренд года — "Купер" 5. Выбор рынка. Агентство №1 по версии премии "Проксима" — Hate Agency Гран-при рейтинга Digital Index 2024 1. Агентство года — Realweb "Все цвета digital" — так звучала тема юбилейной премии. Весь цвет диджитал в прямом и переносном смысле собрался на празднике: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры крупных компаний, лидеры мнений и представители площадок. В вечер церемонии прошла интеллектуальная викторина партнеров AdIndex Awards. Счастливчики, которые первыми дали правильный ответ на вопрос партнера, получили подарки, среди которых колонки, сертификаты на шопинг от Lamoda, годовой абонемент на фитнес от DDX Fitness, годовой сертификат на культурные вечера для двоих от Business FM, macBook Air 15, Apple AirPods Pro 2, Sony Playstation 5, умные колонки с "Алисой" от "Яндекса", бьюти-бокс от Divage, стайлер Dyson Airwrap, смартфон Xiaomi 14T. Суперприз — поездка в Баку на весеннюю бизнес-конференцию AdIndex Go Up! Победителей церемонии и полную версию рейтинга Digital Index 2024 можно найти на сайте спецпроекта AdIndex Awards.

