https://ria.ru/20241129/odessa-1986348698.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:21

2024-11-29T01:21

2024-11-29T01:21

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области объявлена с 23.33 (00.33 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241129/kiev-1986348537.html

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одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире