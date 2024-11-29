https://ria.ru/20241129/obvinenie-1986354019.html

Источник: в отношении основателя Gulagu.net утвердили обвинение

Источник: в отношении основателя Gulagu.net утвердили обвинение - РИА Новости, 29.11.2024

Источник: в отношении основателя Gulagu.net утвердили обвинение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* (внесен в реестр иноагентов), ему инкриминируется... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:17

2024-11-29T04:17

2024-11-29T04:17

россия

саратовская область

франция

владимир осечкин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* (внесен в реестр иноагентов), ему инкриминируется распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Осечкина*. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства. По его словам, с марта по ноябрь 2022 года Осечкин* в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Материалы дела будут направлены в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, объявленного в международный розыск. В марте тот же суд заочно арестовал Осечкина*. Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241128/voronov-1986142933.html

https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html

россия

саратовская область

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саратовская область, франция, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)