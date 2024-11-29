https://ria.ru/20241129/obstrel-1986346421.html

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.11.2024

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T00:21

2024-11-29T00:21

2024-11-29T00:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В. И. Ленина в четверг.

https://ria.ru/20241127/obstrel-1985908666.html

https://ria.ru/20241126/udar-1985876042.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, иван приходько, сцкк