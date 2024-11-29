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ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:21 29.11.2024 (обновлено: 00:23 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/obstrel-1986346421.html
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:21
2024-11-29T00:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В. И. Ленина в четверг.
https://ria.ru/20241127/obstrel-1985908666.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Иван Приходько, СЦКК
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что всего было выпущено 28 боеприпасов.
По данным представительства, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.
В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В. И. Ленина в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаИван ПриходькоСЦКК
 
 
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