https://ria.ru/20241129/obstrel-1986346421.html
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:21
2024-11-29T00:21
2024-11-29T00:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
иван приходько
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В. И. Ленина в четверг.
https://ria.ru/20241127/obstrel-1985908666.html
https://ria.ru/20241126/udar-1985876042.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Иван Приходько, СЦКК
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов по территории ДНР