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ВС России взяли под контроль три четверти курской Новоивановки - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/novoivanovka-1986352767.html
ВС России взяли под контроль три четверти курской Новоивановки
ВС России взяли под контроль три четверти курской Новоивановки - РИА Новости, 29.11.2024
ВС России взяли под контроль три четверти курской Новоивановки
Три четверти Новоивановки в Курской области, на которую ранее напали ВСУ, находятся под контролем ВС РФ, но украинские военные пытаются контратаковать на... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:33
2024-11-29T03:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Три четверти Новоивановки в Курской области, на которую ранее напали ВСУ, находятся под контролем ВС РФ, но украинские военные пытаются контратаковать на натовской технике, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Орел"."По Новоивановке - сейчас очень сложная ситуация вообще на курском фронте… На данный момент мы уже овладели где-то 70-75% населенного пункта. Проводим эту зачистку. Враг постоянно производит контратаки. Это по три-четыре наката в день с тяжелой техникой", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что взятие Новоивановки позволит контролировать стратегически важную трассу "Коренево-Суджа". По его слова, из-за непогоды - это стратегически важная трасса для снабжения украинских войск в курской Судже, так как по полям производить логистику становиться невозможно."Со всех их накатов мы не отдали ни одного метра, не сдали ни одной позиции… дом за домом, как говорится, квартал за кварталом, потихонечку зачищаем и продвигаемся", - добавил "Орел".Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241128/svo-1986214437.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России взяли под контроль три четверти курской Новоивановки

ВС России взяли под контроль 3/4 курской Новоивановки, но ВСУ контратакуют

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Три четверти Новоивановки в Курской области, на которую ранее напали ВСУ, находятся под контролем ВС РФ, но украинские военные пытаются контратаковать на натовской технике, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Орел".
"По Новоивановке - сейчас очень сложная ситуация вообще на курском фронте… На данный момент мы уже овладели где-то 70-75% населенного пункта. Проводим эту зачистку. Враг постоянно производит контратаки. Это по три-четыре наката в день с тяжелой техникой", - сказал собеседник агентства.
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Также он отметил, что взятие Новоивановки позволит контролировать стратегически важную трассу "Коренево-Суджа". По его слова, из-за непогоды - это стратегически важная трасса для снабжения украинских войск в курской Судже, так как по полям производить логистику становиться невозможно.
"Со всех их накатов мы не отдали ни одного метра, не сдали ни одной позиции… дом за домом, как говорится, квартал за кварталом, потихонечку зачищаем и продвигаемся", - добавил "Орел".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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