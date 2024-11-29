https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986557719.html

Николаев подписал закон о бюджете Чувашии на 2025-2027 годы

Николаев подписал закон о бюджете Чувашии на 2025-2027 годы - РИА Новости, 29.11.2024

Николаев подписал закон о бюджете Чувашии на 2025-2027 годы

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал закон о бюджете региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:57

2024-11-29T18:57

2024-11-29T18:57

чувашская республика (чувашия)

россия

олег николаев (политик)

бюджет

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал закон о бюджете региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Ранее закон рассмотрели и приняли депутаты Госсовета Чувашии. Отмечается, что доходы в 2025 году вырастут до 100,1 миллиарда рублей, что на 10,5 миллиарда рублей или на 11,7% больше первоначально утвержденного плана доходов на 2024 год. Расходы увеличились до 101,9 миллиарда рублей, что на 10,9 миллиарда рублей или на 12% больше чем годом ранее. "Бюджет – это результат нашей очень большой работы за последние годы за четыре года мы с вами и в рамках реализации комплексной программы, и в рамках расширенного правительства достигли, на мой взгляд, впечатляющих результатов. Они видны. Документ нацелен на выполнение новых национальных проектов и синхронизируется с мероприятиями следующего шестилетнего цикла развития страны. Будем реализовывать масштабные задачи, которые отражены в бюджете, засучив рукава. Будем делать все, чтобы использовать все ресурсы и возможности, открывающиеся благодаря решениям президента России", - заявил Николаев в своем обращении к депутатам, его слова приводит пресс-служба. В бюджете учтены все инициативы, поддержанные президентом России в рамках визита в Чувашию и средства на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Значительное финансирование предусмотрено на развитие социальной сферы, развитие отраслей экономики, а также поддержку муниципалитетов.

https://ria.ru/20241129/chuvashiya-1986553851.html

https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), бюджет