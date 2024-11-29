https://ria.ru/20241129/napadenie-1986354369.html

Датчан предупредили об угрозе нападения украинских военкомов

Датчан предупредили об угрозе нападения украинских военкомов - РИА Новости, 29.11.2024

Датчан предупредили об угрозе нападения украинских военкомов

Посольство Дании в Киеве предупредило подданных королевства, оказавшихся на Украине, о том, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним "грубую силу". Об РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:28

2024-11-29T04:28

2024-11-29T04:35

в мире

украина

дания

киев

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посольство Дании в Киеве предупредило подданных королевства, оказавшихся на Украине, о том, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним "грубую силу". Об этом сообщает издание "Страна.ua".По данным издания, дипломаты начали раздавать памятки, в которых говорится, что в случае задержания представителями украинских правоохранительных органов, человек должен обратиться в посольство."Шестой пункт в ней гласит: "В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы, вы должны немедленно связаться с посольством Дании"", — говорится в материале.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html

https://ria.ru/20241129/sadovnik-1986348023.html

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

украина

дания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дания, киев, страна.ua