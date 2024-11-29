https://ria.ru/20241129/kvadrokopter-1986349393.html

Магаданские волонтеры доставили квадрокоптер в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 29.11.2024

Магаданские волонтеры доставили квадрокоптер в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили квадрокоптер "Мавик" в зону СВО и передали его одному из бойцов штурмового отряда, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:27

2024-11-29T01:27

2024-11-29T01:27

надежные люди

магаданская область

донецкая народная республика

боевое братство

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МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили квадрокоптер "Мавик" в зону СВО и передали его одному из бойцов штурмового отряда, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры "Боевого братства" доставили квадрокоптер "Мавик" с гуманитарного склада Магаданской области в ДНР нашему бойцу Руслану З,. оператору БПЛА в штурмовом батальоне, взвод БПЛА на запорожском направлении. Бойцы очень благодарны, квадрокоптер - незаменимое техническое средство в их работе, переоценить которое очень сложно, он помогает вести боевые действия и спасает жизни нашим ребятам", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241128/seti-1986337778.html

магаданская область

донецкая народная республика

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магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство