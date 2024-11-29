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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 29.11.2024 (обновлено: 01:27 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kiev-1986348537.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 29.11.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:16
2024-11-29T01:27
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". В ночь на пятницу "Страна.ua" сообщала о взрыве в столице Украины."Вновь взрывы в Киеве", — сообщило позднее издание в своем Telegram-канале.Кроме того, взрывы, по информации "Страны.ua", прогремели в Одессе.В Киеве и Одесской области объявлена воздушная тревога.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986346202.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В ночь на пятницу "Страна.ua" сообщала о взрыве в столице Украины.
"Вновь взрывы в Киеве", — сообщило позднее издание в своем Telegram-канале.
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
00:11
Кроме того, взрывы, по информации "Страны.ua", прогремели в Одессе.
В Киеве и Одесской области объявлена воздушная тревога.
Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Ровно прогремели очередные взрывы
Вчера, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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