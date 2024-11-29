https://ria.ru/20241129/kiev-1986348537.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 29.11.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:16

2024-11-29T01:16

2024-11-29T01:27

специальная военная операция на украине

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россия

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дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". В ночь на пятницу "Страна.ua" сообщала о взрыве в столице Украины."Вновь взрывы в Киеве", — сообщило позднее издание в своем Telegram-канале.Кроме того, взрывы, по информации "Страны.ua", прогремели в Одессе.В Киеве и Одесской области объявлена воздушная тревога.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986346202.html

https://ria.ru/20241128/vzryvy-1986335649.html

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киев, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины