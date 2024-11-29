https://ria.ru/20241129/armeniya-1986585511.html

Армения временно вывела гуммиссию из Сирии

Армения временно вывела гуммиссию из Сирии - РИА Новости, 29.11.2024

Армения временно вывела гуммиссию из Сирии

Армения временно вывела свою гуманитарную миссию из Сирии, учитывая сложившуюся там из-за возобновления активных боевых действий ситуацию, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:47

2024-11-29T23:47

2024-11-29T23:57

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идлиб (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Армения временно вывела свою гуманитарную миссию из Сирии, учитывая сложившуюся там из-за возобновления активных боевых действий ситуацию, сообщили в пресс-службе армянского минобороны.В ведомстве заявили, что последние дни в ряде районов Сирии резко обострилась оперативная обстановка, начались активные боевые действия, в результате чего нормальное функционирование группы специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников Армении, выполняющих миссию в районе Алеппо с 2019 года, стало невозможным."Учитывая сложившуюся ситуацию, было принято решение временно приостановить деятельность группы в Алеппо. Поздно вечером 29 ноября весь персонал группы специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников РА (Республики Армения - ред.) на военно-транспортном самолете МО РА вернулся в Армению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html

армения

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в мире, армения, сирия, алеппо, идлиб (город), обострение ситуации в сирии — 2024