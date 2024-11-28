https://ria.ru/20241128/zhestyannikov-1986289520.html

Жестянников: бюджет Вологодской области на 2025 год принят в первом чтении

Жестянников: бюджет Вологодской области на 2025 год принят в первом чтении - РИА Новости, 28.11.2024

Жестянников: бюджет Вологодской области на 2025 год принят в первом чтении

Депутаты Вологодской области на заседании в четверг утвердили основные параметры главного финансового документа региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:29

2024-11-28T17:29

2024-11-28T17:40

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Вологодской области на заседании в четверг утвердили основные параметры главного финансового документа региона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. "В представленном проекте закона доходы областного бюджета в 2025 году запланированы на уровне 123,8 миллиарда рублей, расходы – 140,6 миллиарда. Дефицит составит 16,8 миллиарда, он полностью обеспечен остатками средств. Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году составят 120,9 миллиарда рублей. Но стоит отметить, что на сегодняшний день не в полной мере отражены средства, которые наш регион получит из федерального бюджета – пока всего 2,9 миллиарда. Соответствующие поправки будут учтены ко второму чтению", - отметил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Бюджет сохраняет социальную направленность – на эти цели направляется 82,2 миллиарда рублей, или 58% всех расходов. На реализацию мероприятий государственной программы "Развитие образования" запланировано 27,7 миллиарда рублей. На соцподдержку граждан направляется 24 миллиарда рублей, из них почти 18 миллиардов - на оказание мер социальной поддержки различным категориям граждан, что почти на 10% больше, чем при принятии бюджета в 2024 году. На программу развития здравоохранения области выделено 21,4 миллиарда рублей. Запланировано продолжение капитального ремонта объектов здравоохранения – всего в перечне 84 объекта на общую сумму порядка 800 миллионов рублей, приобретение 178 единиц медицинского оборудования на сумму порядка 600 миллионов, покупка в течение трех лет 80 модульных ФАПов. Также будет продолжено предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам. Бюджет развития в 2025 году составляет 32,6 миллиарда рублей. Из них 13,9 миллиарда рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры, 4,1 миллиарда – коммунальной инфраструктуры, 2,4 миллиарда рублей пойдут на благоустройство. 13,3 миллиарда рублей в трехлетнем периоде запланировано на реализацию 29 программ губернатора. "Федеральные и региональные средства будут использоваться для достижения тех целей, которые ставят президент и губернатор в рамках своей Стратегии 2.0. Здравоохранение, коммунальная инфраструктура – везде идет увеличение средств, так как эти направления вызывают больше всего вопросов у жителей региона. Мы с коллегами очень детально поработали в рамках комитетов, и ряд корректировок с нашей стороны был учтен. Во втором чтении мы также детально погрузимся и доработаем существующие предложения", - отметил председатель ЗСО. Он подчеркнул, что ко второму чтению будут учтены дополнительные средства из федерального бюджета, которые предварительно оцениваются в объеме 14 миллиардов рублей, но, вероятно, эта цифра еще вырастет.

https://ria.ru/20241128/oblast-1986276830.html

https://ria.ru/20241125/vstrechi-1985615124.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников