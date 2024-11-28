https://ria.ru/20241128/zemletryasenie-1986123182.html
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2024
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:41
2024-11-28T01:41
2024-11-28T11:54
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 22:03 по времени UTC (01:03 мск). Очаг залегал на глубине 5,7 километра. Эпицентр располагался примерно в 130 километрах на востоке от города Хикс-Бэй с населением 1,3 тысячи человек.Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241126/zemletrjasenie-1985708176.html
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в мире, новая зеландия
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 22:03 по времени UTC (01:03 мск). Очаг залегал на глубине 5,7 километра. Эпицентр располагался примерно в 130 километрах на востоке от города Хикс-Бэй с населением 1,3 тысячи человек.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.