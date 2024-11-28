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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2024
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01:41 28.11.2024 (обновлено: 11:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/zemletryasenie-1986123182.html
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2024
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:41
2024-11-28T11:54
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 22:03 по времени UTC (01:03 мск). Очаг залегал на глубине 5,7 километра. Эпицентр располагался примерно в 130 километрах на востоке от города Хикс-Бэй с населением 1,3 тысячи человек.Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241126/zemletrjasenie-1985708176.html
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северо-восточного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 22:03 по времени UTC (01:03 мск). Очаг залегал на глубине 5,7 километра. Эпицентр располагался примерно в 130 километрах на востоке от города Хикс-Бэй с населением 1,3 тысячи человек.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
26 ноября, 08:30
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
 
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