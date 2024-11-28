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За повторную продажу табака детям хотят ввести уголовное наказание - РИА Новости, 28.11.2024
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20:24 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html
За повторную продажу табака детям хотят ввести уголовное наказание
За повторную продажу табака детям хотят ввести уголовное наказание - РИА Новости, 28.11.2024
За повторную продажу табака детям хотят ввести уголовное наказание
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов, документ имеется в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:24
2024-11-28T20:24
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно... наказывается штрафом в размере от от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - сообщается в проекте федерального закона. В сопроводительных документах также отмечается, что за повторную продажу детям табачной продукции предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет. Как рассказал РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксёненко ("Справедливая Россия – За правду"), за повторное нарушение по продаже никотинсодержащей продукции детям проектом предлагается теперь не просто штрафовать, но и ввести уголовную ответственность. По его мнению, возможно, отправляясь на исправительные работы, продавцы задумаются о том, что не стоит губить здоровье детей. "Наказывать за подобное – медленное убийство здоровья наших детей – нужно по всей строгости закона. Никакие попытки призвать безответственных продавцов к совести больше недопустимы", - добавил он.
https://ria.ru/20241008/alkogol-1976871222.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
За повторную продажу табака детям хотят ввести уголовное наказание

В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за повторную продажу табака детям

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ.
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"Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно... наказывается штрафом в размере от от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - сообщается в проекте федерального закона.
В сопроводительных документах также отмечается, что за повторную продажу детям табачной продукции предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.
Как рассказал РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксёненко ("Справедливая Россия – За правду"), за повторное нарушение по продаже никотинсодержащей продукции детям проектом предлагается теперь не просто штрафовать, но и ввести уголовную ответственность. По его мнению, возможно, отправляясь на исправительные работы, продавцы задумаются о том, что не стоит губить здоровье детей.
"Наказывать за подобное – медленное убийство здоровья наших детей – нужно по всей строгости закона. Никакие попытки призвать безответственных продавцов к совести больше недопустимы", - добавил он.
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