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Штрафы за продажу табака детям увеличат до двух миллионов рублей - РИА Новости, 28.11.2024
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20:12 28.11.2024 (обновлено: 20:26 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986328328.html
Штрафы за продажу табака детям увеличат до двух миллионов рублей
Штрафы за продажу табака детям увеличат до двух миллионов рублей - РИА Новости, 28.11.2024
Штрафы за продажу табака детям увеличат до двух миллионов рублей
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:12
2024-11-28T20:26
госдума рф
штрафы
россия
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом вносятся поправки в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. "Внести в Кодекс Российской Федерации об административных Правонарушениях следующие изменения...повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до семисот тысяч рублей; на юридических лиц - от полутора до двух миллионов рублей", - сообщается в проекте федерального закона. В сопроводительных документах отмечается, что проектом предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, в размере от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц, и в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. "Уже давно в нашей стране действует запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. Вслед за ним был принят закон о запрете продажи табака, а в прошлом году под санкцию наконец попали вейпы. Несмотря на это, мы видим, что "полумеры" - штрафы для торговых точек – не дали должного эффекта. Все еще можно увидеть на улицах детей с "курилками". Это абсолютно недопустимо и пока в нашей стране еще не запретили эту гадость полностью, чего мы продолжим добиваться, нужно хотя бы оградить от нее детей", - сообщил РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксёненко ("Справедливая Россия – За правду"). По мнению депутата Госдумы, прошлых штрафов было мало, и они не пугали торговые точки, поскольку потенциальная прибыль была выше потерь от отказа в продаже, поэтому проектом и предлагается увеличить штрафы в разы. "Теперь физлицо за первое нарушение получит штраф не две тысяч, а 10 тысяч рублей, должностное лицо накажут на 30-50 тысяч вместо пяти, а юрлицам придется отдать в казну за свою безответственность до 120 тысяч, а не 50, как было раньше. В случае повторного правонарушения максимальные штрафы составят уже до двух миллионов рублей", - добавил он.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. "Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241008/alkogol-1976871222.html
https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html
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госдума рф, штрафы, россия, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Штрафы, Россия, Общество, Вячеслав Володин
Штрафы за продажу табака детям увеличат до двух миллионов рублей

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу детям табака, вейпов и кальяна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом вносятся поправки в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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"Внести в Кодекс Российской Федерации об административных Правонарушениях следующие изменения...повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до семисот тысяч рублей; на юридических лиц - от полутора до двух миллионов рублей", - сообщается в проекте федерального закона.
В сопроводительных документах отмечается, что проектом предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, в размере от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц, и в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
"Уже давно в нашей стране действует запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. Вслед за ним был принят закон о запрете продажи табака, а в прошлом году под санкцию наконец попали вейпы. Несмотря на это, мы видим, что "полумеры" - штрафы для торговых точек – не дали должного эффекта. Все еще можно увидеть на улицах детей с "курилками". Это абсолютно недопустимо и пока в нашей стране еще не запретили эту гадость полностью, чего мы продолжим добиваться, нужно хотя бы оградить от нее детей", - сообщил РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксёненко ("Справедливая Россия – За правду").
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По мнению депутата Госдумы, прошлых штрафов было мало, и они не пугали торговые точки, поскольку потенциальная прибыль была выше потерь от отказа в продаже, поэтому проектом и предлагается увеличить штрафы в разы.
"Теперь физлицо за первое нарушение получит штраф не две тысяч, а 10 тысяч рублей, должностное лицо накажут на 30-50 тысяч вместо пяти, а юрлицам придется отдать в казну за свою безответственность до 120 тысяч, а не 50, как было раньше. В случае повторного правонарушения максимальные штрафы составят уже до двух миллионов рублей", - добавил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. "Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", - подчеркнул он.
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Госдума РФШтрафыРоссияОбществоВячеслав Володин
 
 
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