Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Германии третировали журналистов Первого канала в течение года, Москва еще полгода назад предупредила Берлин об ответных мерах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Давно известно, что правительство Германии обманывает своих граждан... Как выяснилось, МИД Германии обманул ещё и собственное журналистское сообщество. В течение года в Германии третировали журналистов Первого канала и сейчас предписали им без объяснения каких бы то ни было причин покинуть территорию ФРГ. Вот только то, что Россия ещё полгода назад официально уведомила немецких дипломатов о том, что будут приняты ответные меры, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок рассказать забыла", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
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