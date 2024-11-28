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Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала - РИА Новости, 28.11.2024
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13:07 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/zakharova-1986198376.html
Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала
Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала - РИА Новости, 28.11.2024
Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала
Власти Германии третировали журналистов Первого канала в течение года, Москва еще полгода назад предупредила Берлин об ответных мерах, заявила официальный... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:07
2024-11-28T13:07
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Германии третировали журналистов Первого канала в течение года, Москва еще полгода назад предупредила Берлин об ответных мерах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Давно известно, что правительство Германии обманывает своих граждан... Как выяснилось, МИД Германии обманул ещё и собственное журналистское сообщество. В течение года в Германии третировали журналистов Первого канала и сейчас предписали им без объяснения каких бы то ни было причин покинуть территорию ФРГ. Вот только то, что Россия ещё полгода назад официально уведомила немецких дипломатов о том, что будут приняты ответные меры, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок рассказать забыла", - написала Захарова в Telegram-канале. Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне. Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда. Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
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в мире, берлин (город), россия, бразилия, мария захарова, ard
В мире, Берлин (город), Россия, Бразилия, Мария Захарова, ARD

Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Германии третировали журналистов Первого канала в течение года, Москва еще полгода назад предупредила Берлин об ответных мерах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Давно известно, что правительство Германии обманывает своих граждан... Как выяснилось, МИД Германии обманул ещё и собственное журналистское сообщество. В течение года в Германии третировали журналистов Первого канала и сейчас предписали им без объяснения каких бы то ни было причин покинуть территорию ФРГ. Вот только то, что Россия ещё полгода назад официально уведомила немецких дипломатов о том, что будут приняты ответные меры, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок рассказать забыла", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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