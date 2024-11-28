https://ria.ru/20241128/zaderzhanie-1986295122.html

В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок

В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок - РИА Новости, 28.11.2024

В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге, предположительно, участников преступных группировок, в их иномарках были найдены травматические пистолеты,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:01

2024-11-28T18:01

2024-11-28T18:01

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге, предположительно, участников преступных группировок, в их иномарках были найдены травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомёт, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды. Остановленные иномарки имеют свердловские номера, а люди, находившиеся в их салонах, являются гражданами нашей страны", – рассказал Горелых. "Часть из них намеревалась ретироваться, но сделать этого не смогла. Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет", – добавил он. По словам представителя полиции, всё оружие направили на экспертизу, а их владельцев доставили в дежурную часть для установления личностей.

https://ria.ru/20241101/ekaterinburg-1981412936.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, валерий горелых