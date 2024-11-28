Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/zaderzhanie-1986295122.html
В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок
В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок - РИА Новости, 28.11.2024
В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок
Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге, предположительно, участников преступных группировок, в их иномарках были найдены травматические пистолеты,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:01
2024-11-28T18:01
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге, предположительно, участников преступных группировок, в их иномарках были найдены травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомёт, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды. Остановленные иномарки имеют свердловские номера, а люди, находившиеся в их салонах, являются гражданами нашей страны", – рассказал Горелых. "Часть из них намеревалась ретироваться, но сделать этого не смогла. Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет", – добавил он. По словам представителя полиции, всё оружие направили на экспертизу, а их владельцев доставили в дежурную часть для установления личностей.
https://ria.ru/20241101/ekaterinburg-1981412936.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников преступных группировок

В Екатеринбурге полиция задержала, членов преступных группировок

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге, предположительно, участников преступных группировок, в их иномарках были найдены травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомёт, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды. Остановленные иномарки имеют свердловские номера, а люди, находившиеся в их салонах, являются гражданами нашей страны", – рассказал Горелых.
"Часть из них намеревалась ретироваться, но сделать этого не смогла. Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет", – добавил он.
По словам представителя полиции, всё оружие направили на экспертизу, а их владельцев доставили в дежурную часть для установления личностей.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России
1 ноября, 18:38
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала