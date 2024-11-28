https://ria.ru/20241128/zaderzhanie-1986141049.html

В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб

В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 28.11.2024

В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб

Задержан житель Снежного ДНР, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:27

2024-11-28T08:27

2024-11-28T09:30

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россия

снежное

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержан житель Снежного ДНР, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "В результате совместных мероприятий МВД по ДНР и УФСБ России по ДНР задержан житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб. Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки", - говорится в сообщении. В региональном главке МВД отметили, что проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.

https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, снежное, происшествия