Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 28.11.2024 (обновлено: 09:30 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/zaderzhanie-1986141049.html
В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб
В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 28.11.2024
В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб
Задержан житель Снежного ДНР, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:27
2024-11-28T09:30
донецкая народная республика
россия
снежное
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986149229_7:0:1259:704_1920x0_80_0_0_5c46262880945a33e6b5fff22edc3c4e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержан житель Снежного ДНР, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "В результате совместных мероприятий МВД по ДНР и УФСБ России по ДНР задержан житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб. Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки", - говорится в сообщении. В региональном главке МВД отметили, что проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.
https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html
донецкая народная республика
россия
снежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986149229_164:0:1103:704_1920x0_80_0_0_0547885cf32c46a08322f35c44415f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, снежное, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Снежное, Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию украинских спецслужб

Жителя Снежного задержали за поджоги по заданию украинских спецслужб

© МВД по ДНР/TelegramЗадержанный житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб
Задержанный житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© МВД по ДНР/Telegram
Задержанный житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержан житель Снежного ДНР, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.
«
"В результате совместных мероприятий МВД по ДНР и УФСБ России по ДНР задержан житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб. Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки", - говорится в сообщении.
© МВД по ДНР/TelegramЗадержанный житель Снежного поджигал объекты связи по заданию украинских спецслужб
Задержанный житель Снежного поджигал объекты связи по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© МВД по ДНР/Telegram
Задержанный житель Снежного поджигал объекты связи по заданию украинских спецслужб
В региональном главке МВД отметили, что проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.
Задержание подростка, пытавшегося совершить диверсию на железной дороге в Кировской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Под Кировом задержали украинского диверсанта
15 ноября, 09:48
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияСнежноеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала