https://ria.ru/20241128/vsu-1986246015.html

ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую

ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 28.11.2024

ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую

Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:46

2024-11-28T15:46

2024-11-28T15:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированная атака БПЛА противника на Каменку-Днепровскую. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что последствия атаки уточняются, на данный момент информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина