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ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 28.11.2024
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую
Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:46
2024-11-28T15:46
2024-11-28T15:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированная атака БПЛА противника на Каменку-Днепровскую. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что последствия атаки уточняются, на данный момент информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую
Балицкий сообщил о массированной атаке БПЛА на Каменку-Днепровскую