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ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 28.11.2024 (обновлено: 15:56 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/vsu-1986246015.html
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 28.11.2024
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую
Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:46
2024-11-28T15:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированная атака БПЛА противника на Каменку-Днепровскую. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что последствия атаки уточняются, на данный момент информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина
ВСУ нанесли массированный удар дронами на Каменку-Днепровскую

Балицкий сообщил о массированной атаке БПЛА на Каменку-Днепровскую

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на Каменку-Днепровскую, в городе работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет массированная атака БПЛА противника на Каменку-Днепровскую. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что последствия атаки уточняются, на данный момент информации о пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраина
 
 
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