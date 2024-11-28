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ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области

ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области

Ударом баллистических ракет "Искандер" в Одесской области уничтожены украинские пусковые установки "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:50

2024-11-28T19:50

2024-11-28T19:50

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МОСКВА, 28 ноя РИА Новости. Ударом баллистических ракет "Искандер" в Одесской области уничтожены украинские пусковые установки "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса "Нептун", сообщило в четверг Минобороны РФ. "25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия.

https://ria.ru/20241128/rszo-1986324705.html

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одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина