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ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/vs-1986326083.html
ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
Ударом баллистических ракет "Искандер" в Одесской области уничтожены украинские пусковые установки "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:50
2024-11-28T19:50
специальная военная операция на украине
одесская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 28 ноя РИА Новости. Ударом баллистических ракет "Искандер" в Одесской области уничтожены украинские пусковые установки "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса "Нептун", сообщило в четверг Минобороны РФ. "25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия.
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одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области

Российские войска уничтожили пусковые установки "Гром-2" в Одесской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО)
Реактивная система залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя РИА Новости. Ударом баллистических ракет "Искандер" в Одесской области уничтожены украинские пусковые установки "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса "Нептун", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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