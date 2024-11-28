https://ria.ru/20241128/vossoedinenie-1986208354.html

Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией

Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией - РИА Новости, 28.11.2024

Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:33

2024-11-28T13:33

2024-11-28T13:33

украина

россия

донбасс

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией. "Воссоединение Донбасса с Россией - это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией", – сказал он на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).

https://ria.ru/20241128/putin-1986203484.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, донбасс, патриарх кирилл (владимир гундяев)