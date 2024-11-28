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Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
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13:33 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/vossoedinenie-1986208354.html
Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией
Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:33
2024-11-28T13:33
украина
россия
донбасс
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией. "Воссоединение Донбасса с Россией - это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией", – сказал он на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).
https://ria.ru/20241128/putin-1986203484.html
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украина, россия, донбасс, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Украина, Россия, Донбасс, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией

Патриарх Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией.
«
"Воссоединение Донбасса с Россией - это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией", – сказал он на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).
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