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Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО
Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО
Сварочные аппараты, бензопилы и отопительные приборы передали участникам специальной военной операции из Кировской области, сообщил руководитель администрации... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:31
2024-11-28T14:31
2024-11-28T14:31
надежные люди
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Сварочные аппараты, бензопилы и отопительные приборы передали участникам специальной военной операции из Кировской области, сообщил руководитель администрации губернатора и правительства региона Алексей Комаров. "По поручению главы региона Александра Соколова навестили наших "зенитчиков" под Луганском. Передали бойцам слова благодарности за стойкость и мужество в несении боевых задач, но главное пополнили их оснащение необходимым оборудованием: сварочными аппаратами, бензопилами, отопительными приборами, телевизорами, средствами телефонной и радиосвязи", - написал Комаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти региона всегда откликаются на просьбы военнослужащих в обеспечении их всем необходимым, поскольку это поможет им при выполнении боевых задач. "Ребята передали слова благодарности кировчанам и руководителям предприятий, которые помогают в сборе помощи", - подчеркнул Комаров.
https://ria.ru/20241121/gumpomosch-1985086481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов, сво
Надежные люди, Кировская область, Александр Соколов, СВО
Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО
Кировские власти передали участникам СВО бензопилы и отопительные приборы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Сварочные аппараты, бензопилы и отопительные приборы передали участникам специальной военной операции из Кировской области, сообщил руководитель администрации губернатора и правительства региона Алексей Комаров.
"По поручению главы региона Александра Соколова навестили наших "зенитчиков" под Луганском. Передали бойцам слова благодарности за стойкость и мужество в несении боевых задач, но главное пополнили их оснащение необходимым оборудованием: сварочными аппаратами, бензопилами, отопительными приборами, телевизорами, средствами телефонной и радиосвязи", - написал Комаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти региона всегда откликаются на просьбы военнослужащих в обеспечении их всем необходимым, поскольку это поможет им при выполнении боевых задач.
"Ребята передали слова благодарности кировчанам и руководителям предприятий, которые помогают в сборе помощи", - подчеркнул Комаров.