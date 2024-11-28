https://ria.ru/20241128/vlasti-1986225365.html

Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО

Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Сварочные аппараты и бензопилы отвезли из Кирова бойцам на СВО

Сварочные аппараты, бензопилы и отопительные приборы передали участникам специальной военной операции из Кировской области, сообщил руководитель администрации... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:31

2024-11-28T14:31

2024-11-28T14:31

надежные люди

кировская область

александр соколов

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Сварочные аппараты, бензопилы и отопительные приборы передали участникам специальной военной операции из Кировской области, сообщил руководитель администрации губернатора и правительства региона Алексей Комаров. "По поручению главы региона Александра Соколова навестили наших "зенитчиков" под Луганском. Передали бойцам слова благодарности за стойкость и мужество в несении боевых задач, но главное пополнили их оснащение необходимым оборудованием: сварочными аппаратами, бензопилами, отопительными приборами, телевизорами, средствами телефонной и радиосвязи", - написал Комаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти региона всегда откликаются на просьбы военнослужащих в обеспечении их всем необходимым, поскольку это поможет им при выполнении боевых задач. "Ребята передали слова благодарности кировчанам и руководителям предприятий, которые помогают в сборе помощи", - подчеркнул Комаров.

https://ria.ru/20241121/gumpomosch-1985086481.html

кировская область

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Артем Смирнов

кировская область, александр соколов, сво