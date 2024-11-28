https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья - РИА Новости, 28.11.2024
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:25
2024-11-28T19:25
2024-11-28T19:25
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. Во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях, прозвучали обращения к главе края по вопросу строительства и ремонта местных дорог. Так, в селе Кевсала Ипатовского округа требует ремонта дорога по улице Октябрьской. А в селе Пелагиада Шпаковского округа в ненадлежащем состоянии дорога по улице Подгорной. Похожая ситуация и в ряде других территорий. Губернатор обратил внимание глав округов на необходимость подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог, которые были озвучены во время прямой линии, и подачи заявки на финансирование в краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов. "В этом году более половины средств регионального дорожного фонда было направлено на ремонт местных дорог. В будущем году эта пропорция сохранится. Будем стараться и дальше уделять особое внимание приведению в порядок дорог в наших городах и селах", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986230486.html
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ставропольский край, владимир владимиров, дороги
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Дороги
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья
Губернатор Владимиров поручил обратить внимание на ремонт дорог Ставрополья
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях, прозвучали обращения к главе края по вопросу строительства и ремонта местных дорог.
Так, в селе Кевсала Ипатовского округа требует ремонта дорога по улице Октябрьской. А в селе Пелагиада Шпаковского округа в ненадлежащем состоянии дорога по улице Подгорной. Похожая ситуация и в ряде других территорий.
Губернатор обратил внимание глав округов на необходимость подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог, которые были озвучены во время прямой линии, и подачи заявки на финансирование в краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов.
"В этом году более половины средств регионального дорожного фонда было направлено на ремонт местных дорог. В будущем году эта пропорция сохранится. Будем стараться и дальше уделять особое внимание приведению в порядок дорог в наших городах и селах", - отметил Владимиров
, его слова приводит пресс-служба.