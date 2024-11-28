https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html

Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья

Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья - РИА Новости, 28.11.2024

Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:25

2024-11-28T19:25

2024-11-28T19:25

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

дороги

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. Во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях, прозвучали обращения к главе края по вопросу строительства и ремонта местных дорог. Так, в селе Кевсала Ипатовского округа требует ремонта дорога по улице Октябрьской. А в селе Пелагиада Шпаковского округа в ненадлежащем состоянии дорога по улице Подгорной. Похожая ситуация и в ряде других территорий. Губернатор обратил внимание глав округов на необходимость подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог, которые были озвучены во время прямой линии, и подачи заявки на финансирование в краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов. "В этом году более половины средств регионального дорожного фонда было направлено на ремонт местных дорог. В будущем году эта пропорция сохранится. Будем стараться и дальше уделять особое внимание приведению в порядок дорог в наших городах и селах", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986230486.html

https://ria.ru/20241127/vladimirov-1986095185.html

ставропольский край

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ставропольский край, владимир владимиров, дороги