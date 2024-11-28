Рейтинг@Mail.ru
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:25 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья - РИА Новости, 28.11.2024
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:25
2024-11-28T19:25
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941991890_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3ba35f84ecbf54d82f06818c8c982764.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. Во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях, прозвучали обращения к главе края по вопросу строительства и ремонта местных дорог. Так, в селе Кевсала Ипатовского округа требует ремонта дорога по улице Октябрьской. А в селе Пелагиада Шпаковского округа в ненадлежащем состоянии дорога по улице Подгорной. Похожая ситуация и в ряде других территорий. Губернатор обратил внимание глав округов на необходимость подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог, которые были озвучены во время прямой линии, и подачи заявки на финансирование в краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов. "В этом году более половины средств регионального дорожного фонда было направлено на ремонт местных дорог. В будущем году эта пропорция сохранится. Будем стараться и дальше уделять особое внимание приведению в порядок дорог в наших городах и селах", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986230486.html
https://ria.ru/20241127/vladimirov-1986095185.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941991890_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_800eea772aee28af5ce2465ca7199bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, дороги
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Дороги
Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог Ставрополья

Губернатор Владимиров поручил обратить внимание на ремонт дорог Ставрополья

© Фото : пресс-служба правительства СтавропольяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обратить особое внимание на ремонт дорог в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях, прозвучали обращения к главе края по вопросу строительства и ремонта местных дорог.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Владимиров: краевой бюджет на 2025 год сохранил соцнаправленность
Вчера, 14:52
Так, в селе Кевсала Ипатовского округа требует ремонта дорога по улице Октябрьской. А в селе Пелагиада Шпаковского округа в ненадлежащем состоянии дорога по улице Подгорной. Похожая ситуация и в ряде других территорий.
Губернатор обратил внимание глав округов на необходимость подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог, которые были озвучены во время прямой линии, и подачи заявки на финансирование в краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов.
"В этом году более половины средств регионального дорожного фонда было направлено на ремонт местных дорог. В будущем году эта пропорция сохранится. Будем стараться и дальше уделять особое внимание приведению в порядок дорог в наших городах и селах", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год
27 ноября, 19:58
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала