https://ria.ru/20241128/verhnevolzhe-1986261034.html
Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери
Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери - РИА Новости, 28.11.2024
Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери
В столице Верхневолжья на базе тверского филиала фонда "Защитники Отечества" открыто представительство Военно-социального центра министерства обороны Российской РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:42
2024-11-28T16:42
2024-11-28T16:42
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
тверская область
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986261281_0:154:2000:1280_1920x0_80_0_0_e5b4d338fbc8641331253d540e0e03b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В столице Верхневолжья на базе тверского филиала фонда "Защитники Отечества" открыто представительство Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центр расположен по адресу: улица Склизкова, 48. Со стороны правительства Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени было осуществлено его материально-техническое обеспечение. В Военно-социальный центр с различными вопросами могут обратиться все категории военнослужащих: контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также члены их семей. "Филиал фонда "Защитники Отечества" работает с ветеранами боевых действий, уволенными с воинской службы, а также с членами семей погибших бойцов. Военно-социальный центр сможет помогать действующим военнослужащим и членам семей именно этих ребят. Вопросы, которые возникают, находятся в основном в поле деятельности министерства обороны", - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тверской области Ирина Петрова, ее слова приводит пресс-служба. Первых посетителей принял участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Алексей Дроздов, он стал сотрудником Военно-социального центра. Он как никто другой знает о проблемах и заботах бойцов и будет работать с запросами от военнослужащих, проводить консультации и общаться с семьями героев. Сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и министерства обороны России направлено на создание более эффективной и комплексной системы поддержки героев СВО. Военнослужащие, ветераны и их семьи смогут оперативно решать все свои вопросы. Представительства Военно-социального центра в настоящее время открываются по всей стране, что свидетельствует о важности и актуальности этой инициативы. В Тверской области представительство Военно-социального центра в настоящее время принимает военнослужащих два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. В дальнейшем штат сотрудников будет расширен, и учреждение перейдет на пятидневный режим работы. Действует телефон "горячей линии" центра – 8 800 707 99 99.
https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html
https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944945878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), тверь
Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тверская область, Тверь
Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери
В Верхневолжье открылось представительство Военно-социального центра Минобороны
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В столице Верхневолжья на базе тверского филиала фонда "Защитники Отечества" открыто представительство Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр расположен по адресу: улица Склизкова, 48. Со стороны правительства Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени
было осуществлено его материально-техническое обеспечение.
В Военно-социальный центр с различными вопросами могут обратиться все категории военнослужащих: контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также члены их семей.
"Филиал фонда "Защитники Отечества" работает с ветеранами боевых действий, уволенными с воинской службы, а также с членами семей погибших бойцов. Военно-социальный центр сможет помогать действующим военнослужащим и членам семей именно этих ребят. Вопросы, которые возникают, находятся в основном в поле деятельности министерства обороны", - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тверской области Ирина Петрова, ее слова приводит пресс-служба.
Первых посетителей принял участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Алексей Дроздов, он стал сотрудником Военно-социального центра. Он как никто другой знает о проблемах и заботах бойцов и будет работать с запросами от военнослужащих, проводить консультации и общаться с семьями героев.
Сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и министерства обороны России
направлено на создание более эффективной и комплексной системы поддержки героев СВО. Военнослужащие, ветераны и их семьи смогут оперативно решать все свои вопросы. Представительства Военно-социального центра в настоящее время открываются по всей стране, что свидетельствует о важности и актуальности этой инициативы.
В Тверской области представительство Военно-социального центра в настоящее время принимает военнослужащих два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. В дальнейшем штат сотрудников будет расширен, и учреждение перейдет на пятидневный режим работы. Действует телефон "горячей линии" центра – 8 800 707 99 99.