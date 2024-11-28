https://ria.ru/20241128/verhnevolzhe-1986261034.html

Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери

Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери - РИА Новости, 28.11.2024

Представительство Военно-социального центра Минобороны РФ открыли в Твери

В столице Верхневолжья на базе тверского филиала фонда "Защитники Отечества" открыто представительство Военно-социального центра министерства обороны Российской РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:42

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

тверская область

тверь

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В столице Верхневолжья на базе тверского филиала фонда "Защитники Отечества" открыто представительство Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центр расположен по адресу: улица Склизкова, 48. Со стороны правительства Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени было осуществлено его материально-техническое обеспечение. В Военно-социальный центр с различными вопросами могут обратиться все категории военнослужащих: контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также члены их семей. "Филиал фонда "Защитники Отечества" работает с ветеранами боевых действий, уволенными с воинской службы, а также с членами семей погибших бойцов. Военно-социальный центр сможет помогать действующим военнослужащим и членам семей именно этих ребят. Вопросы, которые возникают, находятся в основном в поле деятельности министерства обороны", - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тверской области Ирина Петрова, ее слова приводит пресс-служба. Первых посетителей принял участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Алексей Дроздов, он стал сотрудником Военно-социального центра. Он как никто другой знает о проблемах и заботах бойцов и будет работать с запросами от военнослужащих, проводить консультации и общаться с семьями героев. Сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и министерства обороны России направлено на создание более эффективной и комплексной системы поддержки героев СВО. Военнослужащие, ветераны и их семьи смогут оперативно решать все свои вопросы. Представительства Военно-социального центра в настоящее время открываются по всей стране, что свидетельствует о важности и актуальности этой инициативы. В Тверской области представительство Военно-социального центра в настоящее время принимает военнослужащих два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. В дальнейшем штат сотрудников будет расширен, и учреждение перейдет на пятидневный режим работы. Действует телефон "горячей линии" центра – 8 800 707 99 99.

https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html

https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944945878.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), тверь