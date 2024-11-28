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Александр Ведяхин: каждый третий стартап в мире интегрирует технологию ИИ

Александр Ведяхин: каждый третий стартап в мире интегрирует технологию ИИ - РИА Новости, 28.11.2024

Александр Ведяхин: каждый третий стартап в мире интегрирует технологию ИИ

В начале ноября на финале международного акселератора Сбера для технологических стартапов команды из России, Армении, Турции, Израиля и Китая получили... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:00

2024-11-28T13:00

2024-11-28T13:00

россия

сбер

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технологии

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В начале ноября на финале международного акселератора Сбера для технологических стартапов команды из России, Армении, Турции, Израиля и Китая получили инвестиционные предложения на сумму 1 миллиард рублей. О том, какие перспективы открываются для развития венчурной индустрии в нашей стране и как искусственный интеллект драйвит современные стартапы, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.— В современном мире технологическое предпринимательство — главный драйвер изменений, влияющих на качество жизни человека. Какое место сегодня занимает этот сегмент в экономике России?— В России в среднем в 5–10 раз меньше ребят, которые решаются делать стартапы, а венчурных инвестиций — в несколько десятков раз меньше, чем на рынках с более развитой экосистемой инноваций, таких как рынки Израиля, Китая, Великобритании. В странах, где удалось развить технологическое предпринимательство и венчурные инвестиции, получилось это сделать во многом благодаря изменению отношения к рискам. Новую парадигму всегда сложно прочувствовать, но как только люди увидят, что несколько успешных проектов более чем окупают все множественные неудачи, принять венчур будет проще, и ситуация сразу изменится в лучшую сторону. Так, сегодня 7 из 10 крупнейших компаний в мире по капитализации, такие как Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, — технологические, а всего одно поколение назад были стартапами.Российский рынок имеет огромный потенциал роста. Когда у нас получится развить венчурную экосистему по крайней мере до уровня таких стран, как Бразилия, это уже будет означать рост объема венчурных инвестиций в 30 раз. Сейчас у нас сформировались хорошие условия для такого роста: резкое повышение спроса на отечественные решения ввиду санкционных ограничений и сокращение разнообразия инвестиционных инструментов. Мы ожидаем, что благодаря этому уже в ближайшее время увеличится число создаваемых стартапов, а также количество фондов и бизнес-ангелов, предоставляющих финансовые ресурсы для их роста.— Мощным источником инноваций являются стартапы. Между тем венчурные инвестиции в России после ухода в 2022 году западных игроков практически замерли. Что происходит на венчурном рынке сейчас?— Зарубежные венчурные фонды сфокусировались на международных проектах, а корпорации стали уделять больше внимания уже крепко стоящим на ногах проектам по повышению эффективности, нежели отдавать свое предпочтение высокорисковым экспериментам со стартапами. Это осложнило инвестиции на более ранних стадиях, так как стало меньше инвесторов, которые могли бы "подхватить" еще молодой стартап, предоставляя возможность для роста и фиксации инвестиционной прибыли.Сегодня, в отсутствие фондов, инициативу по работе со стартапами взяли на себя бизнес-ангелы и частные инвесторы, которые вкладывают средства в стартапы преимущественно в стадии Pre-IPO. В целом на частных инвесторов сейчас приходится 54% сделок в количестве и 62% — в общем объеме рынка. Позитивным трендом также можно назвать и появление новых фондов: уже в первом полугодии 2024 года в России появилось целых шесть новых венчурных фондов. Отдельно хочу отметить развитие рынка IPO: за 2024 год ожидается выход 15 IPO, и, по данным ФРИИ, об интересе к выходу на биржу в ближайшие пару лет заявляет еще более 90 компаний.— Инвестиции в инновационные проекты, как известно, являются рискованными, тогда как практически без риска можно получить более 20%, просто положив деньги на депозит. Кто сегодня готов брать на себя венчурный риск: государство, крупные корпорации или частные инвесторы — бизнес-ангелы?— Понятно, что риски не любит никто: ни "ангелы", ни фонды, ни корпорации. Любой риск должен быть оправдан. Повышение безрисковой ставки говорит лишь о том, что к венчурным проектам теперь предъявляются более жесткие требования по соотношению потенциальной прибыли и рисков. Поэтому лучшие проекты, которые имели высокую потенциальную отдачу на риск, как получали инвестиции, так и продолжают получать. Меньше внимания инвесторов стали получать лишь проекты, которые не имеют достаточного ожидаемого возврата на капитал или имеют слишком высокие риски, например стартапы ранних стадий.Важно понимать, что банковские ставки не будут вечно заоблачными, они будут снижаться по мере снижения инфляции, а венчур способен обеспечивать инвесторам доход 20–30% — и даже 40% в долгосрочной перспективе.Хочу отметить важную стабилизирующую функцию государства во всех фазах экономического цикла. Например, в проектах с глубинными прорывными технологиями, так называемых DeepTech-проектах, инвесторы, как правило, не готовы участвовать на ранних стадиях — неопределенность и сроки до первых коммерческих результатов слишком велики. Поэтому существуют государственные гранты, цель которых — взять на себя риск реализации потенциально общественно полезных проектов. Данный подход актуален и на стадии бурного роста венчурных инвестиций, но становится еще более важным сейчас.Приведу пример международных программ господдержки DeepTech-стартапов: это DeepTech & Climate Fonds в Германии — государственный фонд, который инвестирует в проекты совместно с частными инвесторами и фондами, — или Pan-government Scale-up R&D Investment Strategy в Южной Корее, цель которой — создать 10 DeepTech-компаний-единорогов к 2027 году.В России в последние годы тоже появился ряд государственных программ, которые поддерживают ранние стадии (федеральные проекты "Платформа университетского технологического предпринимательства", "Взлет — от стартапа до IPO" и другие). Они позволяют людям и их стартапам преодолеть так называемую долину смерти — этап в жизни проекта, на котором риски закрытия проекта слишком велики, как и, соответственно, велики риски финансирования таких проектов для частных инвесторов.— Россия находится на пути к технологической независимости. Как можно ускорить это движение?— Ну, во-первых, венчур хорошо подходит для долгосрочных инвесторов, которым важна высокая доходность, но одновременно не так важны ликвидность активов и риски, то есть колебания текущей доходности вокруг целевой доходности, которые сглаживаются на длительных горизонтах. Такими долгосрочными инвесторами на рынках с развитой венчурной системой являются пенсионные фонды, эндаументы, страховые компании. Опыт других стран показывает, что после разрешения пенсионным фондам инвестировать в венчур объемы инвестиций вырастали в разы. Дискуссия об этом давно ведется в правительственных кругах, но позиция остается консервативной.Еще одним перспективным направлением я считаю направление частных инвесторов, или бизнес-ангелов. В пример могу привести расстановку совокупной стоимости активов россиян на брокерском обслуживании, которые сейчас превышают 9 триллионов рублей. Если направить всего 0,1% от этого объема в венчур, то сумма будет сравнима с объемом инвестиций в российские технологические стартапы за весь 2023 год (около 10 миллиардов рублей).Инициативу по вовлечению в венчур частных инвесторов мы развиваем с Московским инновационным кластером. Запустили бесплатную образовательную программу "Венчурная академия" для начинающих инвесторов в регионах нашей страны, пилотные проекты уже прошли в Татарстане и Сибири, на очереди — Дальний Восток, а затем — масштабирование на всю страну. Ведь создавая новые возможности в стране, мы развиваем и ее технологический суверенитет. Инвесторы проходят теоретический образовательный курс, а затем практикуются — принимают активное участие в синдицированных сделках на венчурной платформе SberUnity.Приведу настоящий пример заботы о близких: российская платформа подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей (пансионаты, реабилитационные центры и пр.) "Долгожитель" договорилась о синдицированной сделке объемом 52 миллиона рублей с фондом посевных инвестиций Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелами, которые выбрали проект на платформе Сбера.Но самая большая возможность для венчура кроется в повышении конкуренции на рынке в целом. Именно спрос рождает предложение. Корпорации начинают обращать больше внимания на новые технологии и бизнес-модели, а сегодня им как никогда необходимо совершенствоваться, чтобы не проиграть конкурентную гонку и выжить.— Какова сегодня роль системных банков в поддержке инновационных проектов? Насколько вообще такие проекты окупаемы?— Особое внимание мы уделяем молодому поколению, заботясь о нем и о его будущем!Ребят важно увлечь интересным и полезным для общества делом. Понимая, как сложно в сегодняшних реалиях привлечь инвестиции в стартапы, мы развиваем акселераторы для стартапов.Наш опыт показал, что крупные корпорации и стартапы дополняют друг друга. Предприниматели гибкие и могут быстро проверять гипотезы, но одновременно не имеют достаточно ресурсов для развития и развитых каналов продаж. У корпораций все наоборот, поэтому они могут предоставлять стартапам необходимые им ресурсы, получая в обмен возможность участвовать в прорывных решениях.В наших акселераторах мы отбираем сильнейшие решения, с помощью которых тестируем перспективные ниши, это значительно сокращает время запуска новых продуктов для наших клиентов — win-win-подход. Домклик, например, интегрировал платформу, созданную выпускником международного акселератора Sber500, в процесс оценки строительства домов по всей России. Платформа позволяет клиентам провести осмотр удаленно, а сотрудникам — проверить данные на достоверность. На основе собранной информации мы принимаем решение о выдаче следующего транша кредита для продолжения строительства в течение всего 10 минут вместо многих часов.Но, начав работу со стартапами в 2019 году, мы достаточно быстро поняли, что просто выбирать лучшие решения недостаточно. Сегодня рынок можно описать одной фразой — "неограненный алмаз". Качественных проектов может быть в разы больше, если помочь им в развитии.Поэтому мы запустили и молодежные акселераторы — для школьников и учеников ссузов, а также для студентов и сотрудников вузов. Так, за 4 года обучения почти 200 тысяч молодых людей узнали об основах технологического предпринимательства.Выпускники создали уже порядка 2000 стартапов. За каждым из этих бизнесов стоит история отдельного человека, движимого своей большой идеей и мечтой! И, конечно, мы не оставляем участников наших акселераторов, мы верим в молодых предпринимателей, верим в людей и хотим вместе с ними совершать большие прорывы.Мне особенно запомнился 17-летний школьник Даниил Макатров, который с детства увлекался хоккеем и пришел в школьный акселератор в начале 2023 года только с идеей стартапа. Уже летом 2024-го его система датчиков для сбора спортивной статистики и ее аналитики с помощью AI была протестирована топ-хоккеистами КХЛ на "Матче года". Проект школьника привлек внимание инвестора, который поверил в него и вложил 12 миллионов рублей в развитие проекта. И это далеко не единичный пример! Таких талантливых ребят очень много!Важно не только работать над увеличением числа стартапов в стране, но и создавать инфраструктуру, которая бы помогала им в поисках партнеров, заказчиков или инвесторов.Для этого, вдохновившись опытом зарубежных решений, таких как AngelList и Crunchbase, мы создали платформу, которую я упомянул ранее, — SberUnity. Это своего рода маркетплейс стартапов, где каждый заинтересованный в новых технологиях игрок может найти для себя подходящее решение. Она постоянно расширяет свой функционал для активного развития венчурного рынка.Чем больше корпораций будут вовлечены в развитие технологического предпринимательства и обмен венчурной экспертизой, тем больший вклад в развитие экономики мы сможем внести и, в конечном счете, тем большему числу людей сможем помочь.— В каких технологических сегментах Вы наблюдаете сегодня наиболее активное появление стартапов? Расширяются ли сферы применения искусственного интеллекта?— Искусственный интеллект, а особенно генеративный AI (GenAI), сегодня испытывает настоящий бум. Во всем мире в последние 2–3 года венчурные инвестиции имеют тенденцию к снижению, в то время как объем инвестиций в AI-стартапы растет. В среднем каждый третий стартап в мире сегодня так или иначе интегрирует технологию искусственного интеллекта.На собственном примере видим, какого результата такие технологии помогают достигать. Мы ожидаем, что финансовый эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта составит более 1,5 триллиона рублей. Из них 400–450 миллиардов рублей прогнозируем получить только в этом году.Искусственный интеллект сегодня особенно интересен рынку. Поэтому в акселераторе Sber500 мы запустили трек для проектов с использованием GigaChat. Эта инициатива массово продвигает AI среди малого и среднего технологического бизнеса.Потому что искусственный интеллект может стать тем самым драйвером для дальнейшего развития бизнеса абсолютно любого масштаба. Мы были приятно удивлены, во-первых, числом желающих принять участие в треке (больше 1200 команд подали заявки), во-вторых, разнообразием стартапов. Примечательно, что стартапы с GenAI-технологиями могут найти себя в широком наборе индустрий и функций: от туризма до образования, от управления рисками до сферы развлечений.Мы не оставляем талантливых предпринимателей и с особой радостью и гордостью внедряем их решения в бизнес-подразделения Сбера. Сейчас в работе 50 треков. Такие решения позволяют максимально сократить время на разработку и вывод на рынок новых и инновационных продуктов, которые позволят сделать жизнь людей лучше и безопаснее.Особенно на демодне мне запомнился Никита Уанс, который назвал стартап в честь своей жены Ксении. Xenia AI использует GigaChat для генерации вопросов и описания вакансий. Стартап автоматизирует собеседования с помощью искусственного интеллекта, причем в любых отраслях — от IT до ритейла.И не могу не отметить еще один интересный стартап из Якутска — Avearange. Антон Ломакин разработал платформу по обучению сотрудников кибербезопасности и противостоянию фишингу. Очень актуальная идея для всех нас в сегодняшних реалиях. Генеративный искусственный интеллект помог анализировать скриншоты и примеры мошенничества и давать актуальные рекомендации по его предотвращению.— Оцените перспективы российского венчурного рынка на ближайшие годы. Будет ли расти интерес со стороны российского бизнеса, придут ли инвесторы Глобального Юга?— Могу отметить, что для венчурного рынка в России начинают складываться хорошие условия: спрос на российские решения внутри страны, существенные накопленные капиталы и ограниченное предложение инвестиционных продуктов.Для роста интереса со стороны бизнеса среда должна быть конкурентной и заставлять компании постоянно повышать эффективность и рисковать, чтобы выжить.В некоторых секторах экономики, таких как банковская сфера, ретейл или телеком, мы можем наблюдать такую конкурентную среду. Но есть много сфер, где структурных сдвигов, способных изменить это, пока не наблюдается.Если говорить об инвесторах Глобального Юга, то мы видим интерес к России. Однако в данном регионе даже местная венчурная экосистема находится в фазе развития, ресурсов не хватает для локальных стартапов, тем более их недостаточно для стартапов из других регионов.При этом истории участия иностранных инвесторов в сделках с российскими стартапами, конечно, будут появляться. Прежде всего в этом плане перспективны отношения с инвесторами Ближнего Востока. Также мы рассматриваем участие инвесторов Глобального Юга в капитале дочерних предприятий российских стартапов, в случае если они будут выходить на эти рынки.— Что нужно делать, чтобы в России начался бум "единорогов"? Какие ресурсы для этого нужны, какие институциональные изменения?— Здесь отмечу несколько составляющих: предложение стартапов, спрос на инновации и инфраструктура.В части предложения необходимо больше говорить о возможностях технологического предпринимательства, чтобы оно было в актуальной повестке. Показывать молодым людям ролевые модели успешных предпринимателей и обучать навыкам предпринимательского мышления с самого раннего возраста.Умение находить идеи, собирать команду, управлять проектом и понимать перспективы технологического развития востребовано не только среди предпринимателей. Это важно в масштабах не только Москвы или Санкт-Петербурга, но и в масштабах всей страны. Чтобы показать начинающим предпринимателям, как развить идею собственного проекта, вместе с партнерами второй год подряд мы проводим шоу о молодежном предпринимательстве на федеральных каналах. В нем участвуют наши школьники и студенты со всей страны. Ребята подтягивают свои навыки и борются за настоящие инвестиции, а еще становятся звездами в своих регионах и показывают на собственном примере, что если чего-то очень хотеть и прикладывать усилия, то всё возможно.Недавно я встречался с победителями такого шоу и был поражен их успехами. Это смелые и амбициозные ребята, которые решают по-настоящему актуальные задачи для бизнеса и для каждого человека. Хочу отметить, что важный навык для молодых предпринимателей — это умение быть гибким и устойчивым одновременно. Важно собирать команду — один человек не сможет закрыть все необходимые компетенции, особенно для технологического стартапа. Конечно, надо рисковать, проверять свои гипотезы, искать новые ниши и, безусловно, брать на себя ответственность. Ну, и ошибаться — это нормально, но важно не повторять ошибки снова и снова, важно извлекать из них уроки и двигаться дальше.Если говорить о развитии инфраструктуры, то необходимо упрощать законодательство, чтобы инвестировать в венчур было проще и выгоднее. Здесь много нюансов, и необходимо регулярно консультироваться с сообществом профессиональных венчурных инвесторов.Пожалуй, самое главное — надо верить. В человека, даже в очень молодого, в успех бизнеса, в нашу с вами страну. Конечно, надо учитывать риски, но также необходимо смотреть не только с точки зрения "что может пойти не так", но и с точки зрения "как будет замечательно, когда все получится".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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