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Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса APWKS II украинских войск в районе Очакова в Николаевской области,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:58

2024-11-28T10:58

2024-11-28T11:36

николаевская область

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса APWKS II украинских войск в районе Очакова в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видеоролик с поражением пусковой установки. В описании к видео говорится, что пусковая установка ЗРК APKWS II, выполненная на базе боевой бронированной машины Humvee подразделения отдельного центра специальных операций "Юг" сил специальных операций ВСУ, была поражена в районе украинского города Очаков российским оператором FPV-дрона.

https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html

николаевская область

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Уничтожение пусковой установки ЗРК APKWS II на базе ББМ "Хамви" оператором FPV-дрона Оператор FPV-дрона уничтожил пусковую установку ЗРК APKWS II на базе ББМ «Хамви» подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области. 2024-11-28T10:58 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия