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Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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10:58 28.11.2024 (обновлено: 11:36 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/unichtozhenie-1986166724.html
Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ
Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ
Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса APWKS II украинских войск в районе Очакова в Николаевской области,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:58
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николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса APWKS II украинских войск в районе Очакова в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видеоролик с поражением пусковой установки. В описании к видео говорится, что пусковая установка ЗРК APKWS II, выполненная на базе боевой бронированной машины Humvee подразделения отдельного центра специальных операций "Юг" сил специальных операций ВСУ, была поражена в районе украинского города Очаков российским оператором FPV-дрона.
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николаевская область
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Уничтожение пусковой установки ЗРК APKWS II на базе ББМ "Хамви" оператором FPV-дрона
Оператор FPV-дрона уничтожил пусковую установку ЗРК APKWS II на базе ББМ «Хамви» подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области.
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николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия
Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку APWKS II ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку ЗРК APWKS II ВСУ

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса APWKS II украинских войск в районе Очакова в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с поражением пусковой установки. В описании к видео говорится, что пусковая установка ЗРК APKWS II, выполненная на базе боевой бронированной машины Humvee подразделения отдельного центра специальных операций "Юг" сил специальных операций ВСУ, была поражена в районе украинского города Очаков российским оператором FPV-дрона.
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