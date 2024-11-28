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"Укрэнерго" предупредило об отключениях света - РИА Новости, 28.11.2024
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18:52 28.11.2024 (обновлено: 18:56 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986313742.html
"Укрэнерго" предупредило об отключениях света
"Укрэнерго" предупредило об отключениях света - РИА Новости, 28.11.2024
"Укрэнерго" предупредило об отключениях света
Украинская национальная компания "Укрэнерго" предупреждает, что в четверг возможны 16-часовые отключениях света для потребителей на Украине. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:52
2024-11-28T18:56
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинская национальная компания "Укрэнерго" предупреждает, что в четверг возможны 16-часовые отключениях света для потребителей на Украине. "Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".Применение операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает отсутствие света до четырех часов в сутки, две очереди - восемь часов, три - 12 часов, четыре - 16 часов. В компании пояснили, что причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов после сегодняшних ударов. Энергетики также предупредили, что объем ограничений в течение суток может измениться. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
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в мире, украина, одесса, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Одесса, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
"Укрэнерго" предупредило об отключениях света

Укрэнерго предупредило о 16-часовых отключениях света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинская национальная компания "Укрэнерго" предупреждает, что в четверг возможны 16-часовые отключениях света для потребителей на Украине.
"Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
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Применение операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает отсутствие света до четырех часов в сутки, две очереди - восемь часов, три - 12 часов, четыре - 16 часов.
В компании пояснили, что причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов после сегодняшних ударов. Энергетики также предупредили, что объем ограничений в течение суток может измениться.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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