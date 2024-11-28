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Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 28.11.2024
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12:38 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986190164.html
Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова
Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 28.11.2024
Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова
Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:38
2024-11-28T12:38
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катар
украина
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В четверг в посольстве Катара сотрудники аппарата детского омбудсмена и посол Государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани встретились с семью детьми, их близкими и сопровождающими лицами в Москве. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. "В этот раз это группа из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет, шесть мальчиков и одна девочка. Большинство детей проживали в России с близким родственниками, в основном с бабушками", - заявила детский омбудсмен. Она рассказала, что шестнадцатилетний мальчик почти с рождения остался без попечения родителей, он проживал в Алешкинском детском доме-интернате. Сейчас опеку над мальчиком оформил брат. "Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, и в этом году его мама скончалась. На Украину мальчик едет к папе", - сказала Львова-Белова. Федеральный детский омбудсмен отметила, что Катар оказывает значительную помощь в процессе воссоединения, ведет переговоры с украинской стороной, представители страны сопровождают детей и берут на себя транспортные и другие расходы. "Спасибо за помощь Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств и всем, кто помогает в этом процессе", - добавила она. Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.
https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
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россия, катар, украина, мария львова-белова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Катар, Украина, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова

Шесть мальчиков и девочку воссоединят с родственниками на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В четверг в посольстве Катара сотрудники аппарата детского омбудсмена и посол Государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани встретились с семью детьми, их близкими и сопровождающими лицами в Москве. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Ахмад бин Насер бин Джасем Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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"В этот раз это группа из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет, шесть мальчиков и одна девочка. Большинство детей проживали в России с близким родственниками, в основном с бабушками", - заявила детский омбудсмен.
Она рассказала, что шестнадцатилетний мальчик почти с рождения остался без попечения родителей, он проживал в Алешкинском детском доме-интернате. Сейчас опеку над мальчиком оформил брат.
"Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, и в этом году его мама скончалась. На Украину мальчик едет к папе", - сказала Львова-Белова.
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Федеральный детский омбудсмен отметила, что Катар оказывает значительную помощь в процессе воссоединения, ведет переговоры с украинской стороной, представители страны сопровождают детей и берут на себя транспортные и другие расходы.
"Спасибо за помощь Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств и всем, кто помогает в этом процессе", - добавила она.
Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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