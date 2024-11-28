https://ria.ru/20241128/ukraina-1986190164.html

Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова

Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 28.11.2024

Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова

Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:38

2024-11-28T12:38

2024-11-28T12:38

россия

катар

украина

мария львова-белова

владимир путин

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В четверг в посольстве Катара сотрудники аппарата детского омбудсмена и посол Государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани встретились с семью детьми, их близкими и сопровождающими лицами в Москве. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. "В этот раз это группа из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет, шесть мальчиков и одна девочка. Большинство детей проживали в России с близким родственниками, в основном с бабушками", - заявила детский омбудсмен. Она рассказала, что шестнадцатилетний мальчик почти с рождения остался без попечения родителей, он проживал в Алешкинском детском доме-интернате. Сейчас опеку над мальчиком оформил брат. "Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, и в этом году его мама скончалась. На Украину мальчик едет к папе", - сказала Львова-Белова. Федеральный детский омбудсмен отметила, что Катар оказывает значительную помощь в процессе воссоединения, ведет переговоры с украинской стороной, представители страны сопровождают детей и берут на себя транспортные и другие расходы. "Спасибо за помощь Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств и всем, кто помогает в этом процессе", - добавила она. Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.

https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html

https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html

россия

катар

украина

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россия, катар, украина, мария львова-белова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк)