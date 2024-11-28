Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова
Шесть мальчиков и девочку воссоединят с родственниками на Украине
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группу детей из шестерых мальчиков и девочки, проживавших в России, при посредничестве государства Катар воссоединят с родственниками на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В четверг в посольстве Катара сотрудники аппарата детского омбудсмена и посол Государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани встретились с семью детьми, их близкими и сопровождающими лицами в Москве. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
"В этот раз это группа из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет, шесть мальчиков и одна девочка. Большинство детей проживали в России с близким родственниками, в основном с бабушками", - заявила детский омбудсмен.
Она рассказала, что шестнадцатилетний мальчик почти с рождения остался без попечения родителей, он проживал в Алешкинском детском доме-интернате. Сейчас опеку над мальчиком оформил брат.
"Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, и в этом году его мама скончалась. На Украину мальчик едет к папе", - сказала Львова-Белова.
Федеральный детский омбудсмен отметила, что Катар оказывает значительную помощь в процессе воссоединения, ведет переговоры с украинской стороной, представители страны сопровождают детей и берут на себя транспортные и другие расходы.
"Спасибо за помощь Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств и всем, кто помогает в этом процессе", - добавила она.
Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину
26 сентября, 13:39