https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html

Украинский военком сделал неожиданное признание о мобилизации

Украинский военком сделал неожиданное признание о мобилизации - РИА Новости, 28.11.2024

Украинский военком сделал неожиданное признание о мобилизации

Сотрудник одного из украинских военкоматов заявил, что предпочитает отлавливать и "паковать" сограждан в автобусы, а не прятаться от мобилизации, пишет... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:31

2024-11-28T12:31

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов заявил, что предпочитает отлавливать и "паковать" сограждан в автобусы, а не прятаться от мобилизации, пишет британская газета Telegraph. Поговоривший с изданием сотрудник военкомата из неназванного города на востоке Украины по имени Артем признался, что, когда только начинал работать, не останавливал людей, которые казались "явно слабыми", но теперь он это делает. "Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и сейчас для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я... Я считаю, что лучше работать на ТЦК (военкомат - ред.), чем прятаться от него", - сказал он. Отмечается, что Артем согласился поговорить с изданием на условиях анонимности и попросил не называть город на Украине, где он живет и работает, опасаясь расправы. Он также не хочет, чтобы его семья или друзья знали о его работе, пишет Telegraph. Он добавил, что группы сотрудников военкоматов в некоторых районах работают постоянно, в частности на крупных транспортных узлах. Также часто дежурят у входов на рынки, в парках, на пляжах, в кафе и на территориях, прилегающих к заводам или другим предприятиям, где работают мужчины. "Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать - теперь проверке подвергаются почти все", - заявил Артем. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев