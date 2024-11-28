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Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами - РИА Новости, 28.11.2024
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12:10 28.11.2024 (обновлено: 13:34 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986182143.html
Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами
Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами - РИА Новости, 28.11.2024
Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами
Сотрудник одного из украинских военкоматов (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сравнил с "загнанными в угол... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:10
2024-11-28T13:34
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сравнил с "загнанными в угол крысами" мужчин, которых насильно сажают в автобусы в рамках проводимой в стране мобилизации на фоне нехватки личного состава ВСУ, пишет британская газета Telegraph. "Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой", - заявил изданию сотрудник ТЦК в одном из городов на востоке Украине по имени Артем, описывая процесс своей "тяжелой работы". Он добавил, что мобилизованные мужчины "продолжают драться даже внутри транспортного средства". В некоторых случаях сотрудникам ТЦК приходится конфисковывать мобильные телефоны, признался Артем. По его словам, сотрудники военкоматов стараются охватить все места, где можно найти мужчин мобилизационного возраста, в частности кафе, рестораны и ночные клубы. Как пишет Telegraph, на фоне "хронического кризиса с личным составом" на Украине, "выживание страны" зависит от того, как быстро и как много "дополнительных тел команда Артема сможет доставить в окопы". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами

Telegraph: украинский военком сравнил мобилизованных с крысами

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сравнил с "загнанными в угол крысами" мужчин, которых насильно сажают в автобусы в рамках проводимой в стране мобилизации на фоне нехватки личного состава ВСУ, пишет британская газета Telegraph.
«
"Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой", - заявил изданию сотрудник ТЦК в одном из городов на востоке Украине по имени Артем, описывая процесс своей "тяжелой работы".
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Он добавил, что мобилизованные мужчины "продолжают драться даже внутри транспортного средства". В некоторых случаях сотрудникам ТЦК приходится конфисковывать мобильные телефоны, признался Артем. По его словам, сотрудники военкоматов стараются охватить все места, где можно найти мужчин мобилизационного возраста, в частности кафе, рестораны и ночные клубы.
Как пишет Telegraph, на фоне "хронического кризиса с личным составом" на Украине, "выживание страны" зависит от того, как быстро и как много "дополнительных тел команда Артема сможет доставить в окопы".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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