https://ria.ru/20241128/ukraina-1986182143.html

Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами

Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами - РИА Новости, 28.11.2024

Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных с крысами

Сотрудник одного из украинских военкоматов (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сравнил с "загнанными в угол... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:10

2024-11-28T12:10

2024-11-28T13:34

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сравнил с "загнанными в угол крысами" мужчин, которых насильно сажают в автобусы в рамках проводимой в стране мобилизации на фоне нехватки личного состава ВСУ, пишет британская газета Telegraph. "Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой", - заявил изданию сотрудник ТЦК в одном из городов на востоке Украине по имени Артем, описывая процесс своей "тяжелой работы". Он добавил, что мобилизованные мужчины "продолжают драться даже внутри транспортного средства". В некоторых случаях сотрудникам ТЦК приходится конфисковывать мобильные телефоны, признался Артем. По его словам, сотрудники военкоматов стараются охватить все места, где можно найти мужчин мобилизационного возраста, в частности кафе, рестораны и ночные клубы. Как пишет Telegraph, на фоне "хронического кризиса с личным составом" на Украине, "выживание страны" зависит от того, как быстро и как много "дополнительных тел команда Артема сможет доставить в окопы". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины