https://ria.ru/20241128/ukraina-1986172465.html

Грозов назвал цель нового саммита по Украине

Грозов назвал цель нового саммита по Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Грозов назвал цель нового саммита по Украине

Продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России, заявил постоянный... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:25

2024-11-28T11:25

2024-11-28T11:27

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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России, заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. "Хочу привлечь внимание наших партнеров (по СНГ - ред.) к тому, что сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго "саммита мира", в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского",- сказал Грозов журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Он подчеркнул, что суть этого мероприятия и продвижения этой формулы оппоненты России пытаются использовать для того, чтобы выдвинуть Москве ультиматум, принудить её капитулировать под давлением, как они это хотят представить, сплотившегося в поддержку Украины международного сообщества.

https://ria.ru/20241021/mid-1979049758.html

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в мире, россия, киев, украина, снг, содружество