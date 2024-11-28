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Грозов назвал цель нового саммита по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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11:25 28.11.2024 (обновлено: 11:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986172465.html
Грозов назвал цель нового саммита по Украине
Грозов назвал цель нового саммита по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Грозов назвал цель нового саммита по Украине
Продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России, заявил постоянный... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:25
2024-11-28T11:27
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России, заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. "Хочу привлечь внимание наших партнеров (по СНГ - ред.) к тому, что сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго "саммита мира", в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского",- сказал Грозов журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Он подчеркнул, что суть этого мероприятия и продвижения этой формулы оппоненты России пытаются использовать для того, чтобы выдвинуть Москве ультиматум, принудить её капитулировать под давлением, как они это хотят представить, сплотившегося в поддержку Украины международного сообщества.
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в мире, россия, киев, украина, снг, содружество
В мире, Россия, Киев, Украина, СНГ, Содружество
Грозов назвал цель нового саммита по Украине

Грозов заявил, что новый саммит по Украине направлен на выдвижение ультиматумов

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России, заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
«
"Хочу привлечь внимание наших партнеров (по СНГ - ред.) к тому, что сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго "саммита мира", в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского",- сказал Грозов журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.
Он подчеркнул, что суть этого мероприятия и продвижения этой формулы оппоненты России пытаются использовать для того, чтобы выдвинуть Москве ультиматум, принудить её капитулировать под давлением, как они это хотят представить, сплотившегося в поддержку Украины международного сообщества.
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