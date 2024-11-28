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В трех украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 28.11.2024 (обновлено: 10:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986150660.html
В трех украинских областях прогремели взрывы
В трех украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
В трех украинских областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:36
2024-11-28T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
винница
ивано-франковская область
украина
дмитрий песков
страна.ua
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "Взрывы в Виннице... Взрывы в Ивано-Франковской области... Взрывы прозвучали в Хмельницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html
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винница
ивано-франковская область
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в мире, винница, ивано-франковская область, украина, дмитрий песков, страна.ua, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винница, Ивано-Франковская область, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях прогремели взрывы

В Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
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"Взрывы в Виннице... Взрывы в Ивано-Франковской области... Взрывы прозвучали в Хмельницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницаИвано-Франковская областьУкраинаДмитрий ПесковСтрана.uaМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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