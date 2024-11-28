https://ria.ru/20241128/ukraina-1986150660.html

В трех украинских областях прогремели взрывы

В трех украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024

В трех украинских областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:36

2024-11-28T09:36

2024-11-28T10:03

специальная военная операция на украине

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винница

ивано-франковская область

украина

дмитрий песков

страна.ua

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "Взрывы в Виннице... Взрывы в Ивано-Франковской области... Взрывы прозвучали в Хмельницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

винница

ивано-франковская область

украина

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в мире, винница, ивано-франковская область, украина, дмитрий песков, страна.ua, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины