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На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 28.11.2024 (обновлено: 08:32 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986140866.html
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2024
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:24
2024-11-28T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьков
герман галущенко
дмитрий песков
укрэнерго
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Галущенко в социальной сети Facebook*. Там уточняется, что ситуация касается всей территории Украины. Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Луцке, Харькове, Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html
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в мире, украина, россия, харьков, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, facebook, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьков, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Facebook, Вооруженные силы Украины
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Галущенко: на всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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"Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Галущенко в социальной сети Facebook*. Там уточняется, что ситуация касается всей территории Украины.
Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Луцке, Харькове, Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковГерман ГалущенкоДмитрий ПесковУкрэнергоFacebookВооруженные силы Украины
 
 
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