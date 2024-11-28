https://ria.ru/20241128/ukraina-1986140866.html
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2024
На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:24
2024-11-28T08:24
2024-11-28T08:32
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Галущенко в социальной сети Facebook*. Там уточняется, что ситуация касается всей территории Украины. Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Луцке, Харькове, Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Галущенко: на всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии