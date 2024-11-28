https://ria.ru/20241128/ukraina-1986140866.html

На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2024

На территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:24

2024-11-28T08:24

2024-11-28T08:32

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дмитрий песков

укрэнерго

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины на фоне воздушной тревоги, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Галущенко в социальной сети Facebook*. Там уточняется, что ситуация касается всей территории Украины. Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Луцке, Харькове, Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

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